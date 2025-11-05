5-Jahreswertung: Optimismus, Hoffnung, Totalabsturz?

Ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Die österreichischen Vertreter im Europacup scheitern - konträr dazu - aktuell an beinahe jeder Hürde, unabhängig des Schwierigkeitsgrades. Drei Punkte aus acht Spielen in den Ligaphasen von Europa League und Conference League sprechen eine deutliche Sprache, nur die kriselnden Glasgow Rangers zogen gegen Sturm Graz den Kürzeren.

Die Zeiten, in denen sich allen voran Salzburg mit Mentalität und viel Energie in Spiele gegen Spitzenteams verbissen hat, sind sichtlich vorbei. In der UEFA-Fünfjahreswertung schlägt das kollektive Formtief der rot-weiß-roten Klubs ordentlich ein: Schon in der laufenden Saison droht Österreich aus den Top 15 zu rutschen. Spätestens 2026/27 geht es noch weiter abwärts, ganze 10,4 Punkte fallen aus der Wertung.

Fünfjahreswertung 2025/26 (Stand: 3. November) - Entscheidet Startplätze für 2027/28