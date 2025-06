Warum sich Hannes Wolf ein wenig übersehen fühlt

90minuten: Ein großer Unterschied ist sicher auch der Lifestyle als Profi in den USA. Wie anders ist es im Vergleich zu Europa, in den USA Profi zu sein?

Wolf: Grundsätzlich muss man es schon so sehen, dass Fußball immer Fußball bleiben wird. In der NBA wird beispielsweise viel Wert auf Show gelegt, jeder kommt im eigenen Outfit zum Spiel. Aber es gibt schon einige Dinge wie Feuerwerke vor unseren Spielen, die in Europa undenkbar sind. Im Grunde ist es aber sehr ähnlich. Man führt hier ein ruhigeres Leben, was aber auch davon abhängt, in welcher Stadt man lebt. New York hat noch so viel mehr zu bieten als unseren Sport. Man hat ein relativ entspanntes Leben, wenn man durch die Stadt läuft.

90minuten: Das ist ein gutes Stichwort: Wie groß ist die "Gefahr", dass dich jemand auf der Straße erkennt und um ein Foto oder Autogramm bittet?

Wolf: Die ist ehrlich gesagt sehr gering. Es ist schon passiert, aber es sind eher Leute aus Österreich oder Deutschland. Mit Fans ist es mir vielleicht zwei oder drei Mal passiert. Das liegt aber nicht daran, dass wir keine Fans haben, bei uns sind bei jedem Spiel 15- bis 20.000 Zuschauer. Aber es (New York, Anm) ist so groß. Ich sehe selbst oft jemanden, wo ich mir denke: Ist das nicht ein Schauspieler? Man hat dann meistens wenig Zeit, um sich damit zu beschäftigen, weil New York so schnelllebig ist und jeder gefühlt durch die Stadt sprintet.