Legionärs-Check:

28.09.25 20:57 Uhr

Herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Legionärs-Checks!

Wir bieten dir Woche für Woche einen Überblick über die Leistungen der österreichischen Kicker im Ausland.

Außerdem wählen wir in jeder Ausgabe einen "Legionär der Woche".

Was aufgefallen ist:

Arnautovic Tor EL vs Celtic

Arnautovic-Assist bei 2:1-Sieg gegen Radnicki 1923, 90.Minute zum Ausgleich

Affengruber weiter ungeschlagen - erst zur Halbzeit eingewechselt

Dovedan erstes Tor für Iraklis (Cup, Goldtor)

Laimer trifft für Bayern gegen Werder

Kobald-Siegtor für den KSC

Kevin Stöger beim Stand von 0:3 in der 38. Minute bei Gladbach ausgewechselt, Endstand 4:6

Hannes Wolf gewinnt NY-Derby

Junior Adamu verbucht bei Freiburg-Remis Assist

Arnautovic verhilft Roter Stern mit Assist zum Sieg

Affengruber feiert mit Elche dritten Saisonsieg

LEGIONÄR DER WOCHE:

