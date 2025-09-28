Legionärs-Check:

Herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Legionärs-Checks!
Wir bieten dir Woche für Woche einen Überblick über die Leistungen der österreichischen Kicker im Ausland.
Außerdem wählen wir in jeder Ausgabe einen "Legionär der Woche".
Was aufgefallen ist:
Arnautovic Tor EL vs Celtic
Arnautovic-Assist bei 2:1-Sieg gegen Radnicki 1923, 90.Minute zum Ausgleich
Affengruber weiter ungeschlagen - erst zur Halbzeit eingewechselt
Dovedan erstes Tor für Iraklis (Cup, Goldtor)
Laimer trifft für Bayern gegen Werder
Kobald-Siegtor für den KSC
Kevin Stöger beim Stand von 0:3 in der 38. Minute bei Gladbach ausgewechselt, Endstand 4:6
Hannes Wolf gewinnt NY-Derby
Junior Adamu verbucht bei Freiburg-Remis Assist
Arnautovic verhilft Roter Stern mit Assist zum Sieg
Affengruber feiert mit Elche dritten Saisonsieg