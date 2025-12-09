Legionärs-Check: ÖFB-Teamkicker in Deutschland weiter in Topform

Was aufgefallen ist:

Union-Berlin-Innenverteidiger Leopold Querfeld hat sich in der letzten Woche als Elfmeter-Experte hervorgetan. Im DFB-Pokal-Achtelfinale erzielte der Ex-Rapidler bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Bayern München zwei Tore vom Punkt und scheiterte zudem noch in der Nachspielzeit per Kopf. Gegen Wolfsburg in der Liga lief es nicht ganz so gut, da verschoss der 21-Jährige in der Nachspielzeit einen Elfmeter. Am Ende gab es eine 1:3-Niederlage.

Gegen Querfelds Union erzielte Patrick Wimmer sein erstes Ligator. Der Offensivspieler traf bereits nach zehn Minuten nach Vorarbeit von Mohamed Amoura zum 1:0.

Beim FC Bayern München befindet sich Konrad Laimer weiter in bestechender Form. Der Außenverteidiger erzielte beim deutlichen 5:0-Auswärtssieg des Rekordmeisters nach Vorarbeit von Michael Olise das 1:0.

Persönlich sehr gut, aber mannschaftlich enttäuschend verlief das Wochenende für Romano Schmid. Der Offensivspieler lieferte bei der 2:3-Niederlage von Werder Bremen im Derby gegen den HSV zwei Assists, Punkte gab es dennoch keine.

Richtig gut läuft es aktuell für RB Leipzig und die Österreicher vor Ort. Beim 6:0-Statementsieg gegen Eintracht Frankfurt bereitete Nicolas Seiwald den sechsten Treffer von Yan Diomande mustergültig vor. Es war die erste Torbeteiligung in dieser Saison für den Sechser.

Eine erfolgreiche Woche hatte auch Oluwaseun Adewumi. Der Youngster erzielte für Cercle Brügge sowohl im Cup, als auch in der Liga einen Treffer. Dennoch ging der Klub zweimal als Verlierer vom Feld.

Saisontor Nummer sieben durfte am Wochenende Stefan Feiertag bejubeln. Der Stürmer erzielte beim 2:0-Auswärtssieg von Wieczysta gegen Pogon Siedlce den Endstand in Minute 81. Und das, obwohl Feiertag erst in der 76. Minute eingewechselt wurde.

Seinen sechsten Saisontreffer machte dafür Luka Reischl beim 2:1-Sieg von ADO gegen Emmen. Der Stürmer traf zum wichtigen 1:0.

Ein Torhüter mit einem Assist? Immer etwas Besonderes. Das gelang Jonas Wendlinger beim 3:2-Heimsieg von Almere City gegen Jong Ajax, als er den 1:0-Führungstreffer vorbereitete.

Auch Andreas Gruber lieferte beim 3:1-Heimsieg von DAC gegen FC Spartak Trnava einen Assist zum 2:0.

Einen erfolgreichen Einsatz als Joker konnte auch Robert Zulj beim 3:1-Heimsieg von Buriram United verbuchen. Der Ex-Laskler kam zur Pause und erzielte den 2:1-Führungstreffer in der Nachspielzeit.

Wenig erbaulich war der Jahresabschluss für Patrick Pentz und Michael Gregoritsch: Bröndby IF unterliegt am letzten Spieltag Dänemarks vor der Winterpause bei Schlusslicht Vejle 1:2. Für den Torhüter besonders bitter: Er fliegt in der 75. Minute nach einem Foul mit Rot vom Platz, der fällige Elfer besiegelt die Niederlage. "Gregerl" wird in der 68. Minute eingewechselt.