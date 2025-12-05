Eine WM-Gruppe mit vielen Vorteilen und ein paar Tücken

Ein Duell mit Lionel Messi im Trikot des amtierenden Weltmeisters Argentinien, kein Europäer, wir kennen jetzt schon alle drei Gegner, eine geografisch attraktive Gruppe.

Praktisch alles, was vor der WM-Auslosung an unguten Szenarien möglich war, ist dem ÖFB-Team erspart geblieben.

Alle Gruppen im Überblick >>>

Dementsprechend erfreut sich Gruppe J - bestehend aus Argentinien, Österreich, Algerien und Jordanien - hierzulande auch großer Beliebtheit.

Tatsächlich darf man mit den WM-Losen auch sehr zufrieden sein. Es ist attraktiv, aber auch machbar.

Die Spiel-Reihenfolge

Jordanien als Auftaktgegner mag seine Tücken haben, weil gleich zum Start ein Pflichtsieg gegen einen Gegner ansteht, der sich in der Quali durch harte Defensivarbeit und ein auf Konter ausgelegtes Spiel auszeichnete.

Es werden andere Qualitäten gefragt sein, als der Pressing-Fußball, den Christoph Baumgartner und Co. so exzellent beherrschen. Nichtsdestoweniger ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass gleich mit einem Erfolgserlebnis ins Turnier gestartet wird.