Legionärs-Check: Keiner scort so schön wie Laimer

Was aufgefallen ist:

Was für ein Champions-League-Auftritt von Konrad Laimer! Der als Linksverteidiger aufgebotene ÖFB-Star lieferte beim 4:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen Club Brügge drei Assists und machte sich so zum Mann des Abends.

Zum zweiten Mal in Folge durfte Marco Grüll über einen Treffer jubeln. Der Mann von Werder Bremen erzielte das Goldtor zum 1:0-Erfolg über Union Berlin.

Glänzend aufgelegt zeigte sich in der englischen Woche auch Millwall-Legionär Thierno Ballo. Beim 2:0-Erfolg gegen Stoke City legte der Ex-WAC-Akteur beide Treffer auf.

Erstmals in dieser Saison konnte Valentino Lazaro anschreiben, dafür aber gleich entscheidend. Der Außenverteidiger legte für seinen FC Turin das 2:1-Siegtor gegen den CFC Genua auf.

Dem FC Luzern gelang am Wochenende eine starke Aufholjagd. Dass man gegen Winterthur noch ein 2:2 holte, war auch ein Verdienst von Adrian Grbic, der per Elfer für den 1:2-Anschlusstreffer sorgte.

Einen aufregenden Abend erlebte Kasan-Legionär Dardan Shabanhaxhaj im russischen Pokal. Gegen Akhmat Grozny setze sich das Team des Österreichers erst nach Elfmeterschießen mit 7:6 durch. Nach der regulären Spielzeit war es 3:3 gestanden, Shabanhaxhaj war daran mit einem Tor und einer Vorlage beteiligt.

Einen späten Punkt konnte NAC Breda dank eines Treffers in der Nachspielzeit beim 3:3 gegen den SC Heerenveen retten. Am Punktgewinn war auch Leo Greiml mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 beteiligt.

Weiter auf der Erfolgswelle schwimmt Julius Ertlthaler bei Wisla Kraku. Nachdem er in den letzten beiden Spielen bereits je einen Assist lieferte, war er auch am jüngsten Sieg gegen Stal Rzeszow entscheidend beteiligt. Er erzielte beim 2:1-Erfolg die frühe Führung (3.), sein Team- und Legionärs-Kollege Darijo Grujicic assistiere außerdem beim 2:0. Ertlthaler hält nun bei neun Scorerpunkten aus 14 Einsätzen.