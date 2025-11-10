Legionärs-Check: Florucz hält die Quote hoch

Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe des Legionärs-Checks!
Wir bieten dir Woche für Woche einen Überblick über die Leistungen der österreichischen Kicker im Ausland.
Außerdem wählen wir in jeder Ausgabe einen "Legionär der Woche".
Was aufgefallen ist:
Hannes Wolf lieferte beim Entscheidungsspiel der ersten MLS-Playoff-Runde gegen Charlotte den Assist zum 3:1 für seinen New York City FC - gleichzeitig der Endstand. Wolf und sein Team stehen damit im Eastern-Conference-Semifinale.
In der Western Conference steht Dominik Fitz mit Minnesota United ebenfalls im Semifinale. Im Entscheidungsspiel gegen Seattle saß Fitz aber nur auf der Bank. Nach 90 Minuten stand es 3:3, im Elfmeterschießen setzte sich Minnesota 4:3 durch.
Belgien-Legionär Raul Florucz hält seine starke Quote aufrecht. Er kam am Wochenende erstmals nach kurzer Verletzungspause wieder zu einem Joker-Einsatz. Vor heimischer Kulisse traf er beim 1:1 von Saint-Gilloise gegen Mechelen zum 1:0 (85.). Die Gäste konnten aber in der Nachspielzeit noch ausgleichen. Florucz hält nun bei neun Scorerpunkten (sechs Tore, drei Vorlagen) aus zwölf Ligaspielen.
Über sein fünftes Saisontor durfte sich Dänemark-Legionär Marvin Egho freuen. Der 31-Jährige brachte Hvidovre gegen Aalborg mit 1:0 in Front, am Ende trennte man sich mit 2:2.
Treffsicher erweist sich auch David Heindl. Der U21-Teamspieler erzielte am Wochenende für Bayern II in der beim 5:1 in der Regionalliga über Aschaffenburg sein bereits drittes Saisontor.
Erfolgserlebnis für Australien-Export Andreas Kuen im Melbourne-Derby! Der 30-Jährige in Diensten von Melbourne City assistierte Teamkollege Max Caputo nach rund 90 Sekunden zum 1:0 gegen Stadtrivale Melbourne Victory. Am Ende siegte City mit 2:0.
LEGIONÄR DER WOCHE: Marko Arnautovic
Siegtorschütze Marko Arnautovic!
Der ÖFB-Legionär in Diensten von Roter Stern Belgrad avancierte in der UEFA Europa League gegen OSC Lille zum Matchwinner.
Arnautovic stand in der Startelf und schoss sein Team in Minute 85 per Elfmeter zum 1:0-Erfolg.
Für die Serben war es der erste Dreier in dieser EL-Saison.