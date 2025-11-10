Legionärs-Check: Florucz hält die Quote hoch

Was aufgefallen ist:

Hannes Wolf lieferte beim Entscheidungsspiel der ersten MLS-Playoff-Runde gegen Charlotte den Assist zum 3:1 für seinen New York City FC - gleichzeitig der Endstand. Wolf und sein Team stehen damit im Eastern-Conference-Semifinale.

In der Western Conference steht Dominik Fitz mit Minnesota United ebenfalls im Semifinale. Im Entscheidungsspiel gegen Seattle saß Fitz aber nur auf der Bank. Nach 90 Minuten stand es 3:3, im Elfmeterschießen setzte sich Minnesota 4:3 durch.

Belgien-Legionär Raul Florucz hält seine starke Quote aufrecht. Er kam am Wochenende erstmals nach kurzer Verletzungspause wieder zu einem Joker-Einsatz. Vor heimischer Kulisse traf er beim 1:1 von Saint-Gilloise gegen Mechelen zum 1:0 (85.). Die Gäste konnten aber in der Nachspielzeit noch ausgleichen. Florucz hält nun bei neun Scorerpunkten (sechs Tore, drei Vorlagen) aus zwölf Ligaspielen.

Über sein fünftes Saisontor durfte sich Dänemark-Legionär Marvin Egho freuen. Der 31-Jährige brachte Hvidovre gegen Aalborg mit 1:0 in Front, am Ende trennte man sich mit 2:2.

Treffsicher erweist sich auch David Heindl. Der U21-Teamspieler erzielte am Wochenende für Bayern II in der beim 5:1 in der Regionalliga über Aschaffenburg sein bereits drittes Saisontor.

Erfolgserlebnis für Australien-Export Andreas Kuen im Melbourne-Derby! Der 30-Jährige in Diensten von Melbourne City assistierte Teamkollege Max Caputo nach rund 90 Sekunden zum 1:0 gegen Stadtrivale Melbourne Victory. Am Ende siegte City mit 2:0.