Retrospektiv lässt sich jedoch festhalten, dass diese Situation ein Vorbote dessen war, was in der Winterpause passieren sollte: Trainer Markus Schopp hat weitreichende Änderungen vorgenommen - neben der Grundformation wurde auch die Hierarchie innerhalb der Mannschaft verändert, was die Abbestellung von Robert Zulj als LASK-Kapitän zur Folge hatte.

Wie der Spielmacher der Linzer heute zu seiner Degradierung steht? "Für mich ist nicht entscheidend, wer die Kapitänsbinde trägt. Ich möchte meine Erfahrung und meine Stärken so gut es geht einbringen, auf dem Platz wie außerhalb. Das versuche ich auch weiterhin, unabhängig davon, ob ich Kapitän bin oder nicht."

Seine starken Scorerwerte (2 Tore, 2 Vorlagen) im Frühjahr belegen, dass seine Qualitäten beim LASK weiterhin gefragt sind. Im Kalenderjahr 2025 musste sich Zulj bislang jedoch häufig mit der Reservistenrolle begnügen. "Für mich hat sich nicht viel geändert. Als einer der erfahrenen Spieler versuche ich auch weiterhin, Verantwortung zu übernehmen und mit Leistung voranzugehen", meint Robert Zulj auf seine aktuelle Situation angesprochen.

Auch wenn sich der LASK aktuell klar auf Meisterkurs in der Qualifikationsgruppe befindet, war es eine herausfordernde Saison – allen voran für Robert Zulj. "Solche Phasen gehören zum Fußball dazu", meint der Spielmacher der Linzer, der ergänzend anfügt: "Ich habe in meiner Karriere schon einige Höhen und Tiefen erlebt und weiß, worauf es ankommt. Man muss dranbleiben, an sich glauben und aus jeder Situation das Beste herausholen. Mein Ziel ist es, jeden Tag alles dafür zu geben, um der Mannschaft zu helfen."