Wie arbeitet ein Sportdirektor in einer Abstiegssaison?

Zwei Tage nach dem GAK-Spiel bin ich in der Geschäftsstelle gesessen, um mit den handelnden Personen zu sprechen. Ich habe offen gesagt, dass ich ihre Entscheidung für oder gegen mich verstehen kann oder logischerweise akzeptieren muss, mir der Klub ans Herz gewachsen ist und mir meine Aufgabe hier immer noch sehr wichtig ist. Weshalb ich auch um eine schnelle Entscheidung gebeten habe. Das hätte ich mir im Sinne des Klubs gewünscht, damit der Umbruch – egal unter wessen Führung - früher beginnen kann.

90minuten: Es hat dann aber fast zwei Wochen gedauert, bis eine Entscheidung gefallen ist und öffentlich kommuniziert wurde. Warum?

Schößwendter: Ich weiß, dass man die Konsequenzen und richtigen Schlüsse aus einem Abstieg ziehen muss. Wenn das Vertrauen nicht mehr da gewesen wäre, hätte ich damit leben müssen. Meine persönliche Entscheidung, weitermachen zu wollen, war aber schnell getroffen. Auch mit dem Trainer war ich mir über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit schnell einig. Letztentscheidungen waren jedoch aufgrund der Ungewissheit meiner Personalie in dieser Zeit trotzdem nicht möglich. Selbst in Gesprächen mit Beratern und Spielern hat dieser Prozess zu Verzögerungen geführt, weil natürlich alle wissen wollten, mit wem sie in Zukunft arbeiten.

90minuten: In einer Aussendung war im Nachhinein die Rede von einer umfangreichen Saisonanalyse mit internen und externen Experten. Inwiefern waren Sie darin involviert?

Schößwendter: Ich habe die interne Analyse ja selbst gemacht und auch präsentiert. Dieser Analyseprozess läuft über eine ganze Saison. In unserem Fall hat sich klar gezeigt, dass wir unter Michi Köllner in fast allen Bereichen Verbesserungen erreichen konnten.

90minuten: Sie meinten, der Trainer hätte sich schon vor der endgültigen Entscheidung des Vereins für eine Verlängerung bereiterklärt? Unmittelbar nach dem letzten Spiel hatte er sich ja noch Bedenkzeit eingeräumt.

Schößwendter: Ich habe mit ihm schon im März oder April erste Gespräche geführt, damals lag der Fokus aber noch klar auf dem Thema Klassenerhalt. Mit anderen Szenarien wollte er sich noch nicht beschäftigen. Nach der Saison hat Michi mir aber kommuniziert, dass er die Aufgabe, wenn die Rahmenbedingungen passen, mit mir gemeinsam angehen würde.

90minuten: Auch einen neuen Mitarbeiter hat der Analyseprozess gebracht. Mauro Zoccola kam nach der Saison von Hartberg - mit welchem Plan?

Schößwendter: Den Plan hatten wir schon seit Herbst, das war ein ausdrücklicher Wunsch von mir. Ich wollte einen Kaderplaner, der 24/7 nichts anderes macht, als den Markt zu sondieren, und der die zeitlichen Ressourcen bekommt, um Spieler bei Trainings und Spielen vor Ort zu beobachten. Für die aktuelle Transferphase ist Mauro spät zu uns gestoßen, jetzt und in Zukunft wird seine Arbeit aber sehr wichtig für uns sein.