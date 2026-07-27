Titelfavorit BW Linz? "Man muss sich von der Depression befreien"

Blau-Weiß Linz startet nach dem Abstieg aus der Bundesliga am Freitag gegen die Young Violets (18:30 Uhr im LIVE-Stream) in die neue Saison in der ADMIRAL 2. Liga.

Alle Spiele LIVE: Sichere dir jetzt dein LigaZwa-Abo 2026/27 >>>

Für viele zählen die Oberösterreicher zu den Titel-Favoriten, ein einfaches Unterfangen wird der direkte Wiederaufstieg jedoch nicht. Zuletzt gelang das dem FC Linz im Jahr 1996.

Die These, dass der Absteiger auch unmittelbar wieder aufsteigen muss, gilt laut Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner damit nicht.

"Wir haben letztes Jahr 31 Mann im Kader gehabt, davon sind acht übrig geblieben. Wir haben 15 Transfers getätigt und müssen noch ein, zwei Spieler holen", so Köllner. "Man muss den Abstieg als Verein auch verkraften, die Fans haben das super angenommen und unsere Sponsoren haben auch ein klares Commitment abgegeben. Am Ende geht es darum, sich relativ schnell von der Depression, die den Verein ein Stück weit überfällt, wenn man absteigt, zu befreien."

Zeit als ausschlaggebender Faktor

Als besonders wichtig erachtet der Deutsche das Thema Zeit. Man müsse innerhalb weniger Wochen eine Mannschaft auf den Platz bringen, die zurecht das Trikot trage und eine klare Idee verfolge.

Aus der letzten Bundesliga-Startelf gegen den GAK sind dem Verein mit Strauss, Maranda, Pasic und Ronivaldo lediglich vier Spieler erhaltengeblieben. Diese müssen nun den Weg vorgeben. Gelingen würde ihnen das schon gut, meint der Trainer.