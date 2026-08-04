Vienna-Coach Patrick Enengl: "Es muss sich etwas verändern"

Auch mit den gesellschaftspolitischen Werten, die der Verein stärker als andere nach außen transportiert, kann er sich identifizieren. "Sonst wäre ich auch nicht der Richtige gewesen. Es deckt sich damit, wie ich als Person ticke."

Bei Auswärtsspielen habe er auf der Hohen Warte den speziellen Flair aufgesaugt, den Stadion und Fangemeinde ausstrahlen.

Trainer kommt von der Konkurrenz

Enengl hat sich in den letzten Jahren einen Namen beim SKU Amstetten gemacht. Nach einer Seuchensaison ging es stetig bergauf.

Erst einige schlechte Ergebnisse in Serie beförderten die Niederösterreicher in der abgelaufenen Spielzeit ab März vom ersten auf den sechsten Tabellenrang - einen Platz vor der Vienna.

Streng genommen gehörte Amstetten unter Enengl sogar zu den größten Vienna-Angstgegnern: Der letzte Sieg gelang im November 2024. Länger dauert die Durststrecke nur gegen die Admira und Young Violets.