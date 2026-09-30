Frauen-Teamchef Söndergaard: "Wird in Österreich einen Boom geben!"

90minuten: In solchen Drucksituationen spricht man viel über die Akteurinnen am Feld. Aber wie geht es Ihnen als Trainer damit, wenn es gleich um alles geht – im Unterschied zu einer Meisterschaft, in der es auch einmal vier, fünf Runden gibt, um sich alles anzusehen?

Söndergaard: Im Klubfußball gibt eine Saisonvorbereitung mit Trainingsspielen. Sonst geht es immer um alles. Da braucht man ja nur Ralf Rangnick oder jeden Teamchef im Männer- und Frauenfußball fragen – gerade mit der Nations League ist das eine besondere Sache. Allerdings gibt es auch die Entwicklung der Spielerinnen und da würde man sich als Trainer schon mehr Zeit zum Üben wünschen. Allerdings ist es auch gut, unter Wettbewerbsbedingungen zu üben, wenn es um etwas geht.

90minuten: Die Kosovarinnen liegen in der FIFA-Weltrangliste klar hinter Österreich. "Wir" sind also Favorit. Was für ein Spiel erwartet Ihre Spielerinnen?

Söndergaard: Ich habe viele Spiele von ihnen gesehen. Sie spielen oft mit derselben Mannschaft und wechseln wenig. Das ist eine gestandene Mannschaft, die sich kennt. Sie sind technisch gut und ich erwarte nicht, dass sie sich hinten reinstellen. Denn ihre Stärke liegt in der Offensive. Sie arbeiten unglaublich hart und bringen sich sofort hinter den Ball. Wenn sie sich hinten positionieren, warten sie auf Konter und sind brandgefährlich, vor allem ihre linke Seite ist schnell. Da müssen wir höllisch aufpassen. Mit Spielerinnen wie Erëleta Memeti (Eintracht Frankfurt) und Modesta Uka (Austria Wien) legen sie viel Wert auf technisch guten Fußball. Wenn Kosovo tief steht, soll das idealerweise daran liegen, dass wir so gut spielen, dass sie dazu gezwungen werden und nicht vorspielen können.

90minuten: Österreich will immer früh anpressen, aber wäre es nicht denkbar, den Kosovarinnen den Ball zu geben und selber umzuschalten?

Söndergaard: Das liegt uns gar nicht. Ich komme zwar aus Dänemark, kenne aber die österreichische Kultur. Ich sehe die U17- und die U19-Frauen, und die spielen mit hohem Pressing. Das sollten wir auch tun, mutig drauflos spielen – eben weil es unsere Fußballkultur ist. Wir können uns das trauen, wir sind gut genug, beide Spiele zu gewinnen. Wichtig ist – das haben wir gegen Slowenien und Norwegen gut gemacht –, dass wir aus einer Kompaktheit pressen. Diese Kompaktheit ist die Grundlage, um anschließend nach vorne zu spielen. Natürlich muss man auf die Restverteidigung schauen. Aber auf Konter zu spielen, wäre auch deshalb gefährlich, weil sie rund um den Sechzehner sehr gefährlich sind und gut schießen können. Da ist es besser, sie weit von unserem Tor wegzuhalten.