SKN-Fehlstart: "Haben nicht die Möglichkeiten wie andere Vereine"

90minuten: Konkret: Das Geld, um Spieler aus der dritten, vierten Liga zu scouten, Ablösen oder Ausbildungsentschädigungen, Handgeld, Beraterprovisionen und so weiter zu zahlen, ist nicht da?

Freitag: Grundsätzlich muss man erwähnen, dass wir in den letzten Jahren sehr viele Spieler um für Zweitligaverhältnisse gutes Geld verkauft haben, unter anderem die erwähnten, wo auch keine Ablöse unsererseits geflossen ist, und das ist nach wie vor ein wichtiger Baustein für uns. Es sind jedoch keine großen Sprünge möglich und wir müssen mit unseren Mitteln versuchen, das Maximum herauszuholen, um eine möglichst gute Kaderstruktur herzustellen. Das sind einfach die Gegebenheiten, mit denen wir arbeiten müssen, und jammern bringt uns nicht weiter.

Darüber hinaus haben wir jedoch mit der AKA St. Pölten, die eine sehr gute Arbeit leistet, eine tolle Möglichkeit vor der Haustür, um jungen Talenten bei uns den Schritt in den Profifußball zu ermöglichen, wo sie den nächsten Schritt machen sollen. Das ist auch definitiv Teil unseres Weges mit dem ich mich zu hundert Prozent identifizieren kann.



Wenn wir im Sport gut arbeiten, andere Räder ineinandergreifen und man dadurch vielleicht auch für Sponsoren interessanter wird, könnte sich das Budget wieder nach oben verändern. Gleichzeitig ist es aber kein Geheimnis, dass es in der zweiten Liga künftig eher weniger Geld für die Vereine geben könnte.

90minuten: Im vergangenen Jahr war die Situation wahrscheinlich einfacher: Man hatte den Kopf gerade aus der Insolvenzschlinge gezogen, wenig Druck und relativ wenige Vereine, die unbedingt nach oben wollten. Jetzt ist die Situation eine andere. Blau-Weiß Linz will wahrscheinlich wieder rauf, Wacker Innsbruck ebenfalls, die Vienna könnte ihre Ambitionen verstärken und auch andere Vereine wollen nach oben. Wann geht man als SKN vielleicht doch ins Risiko und legt im Winter noch einmal nach?

Freitag: Ich glaube nicht, dass jemand finanziell so weit vom Rest entfernt ist, dass er einfach so überragende Spieler holen kann, die den Aufstieg garantieren. Dafür ist die Liga zu stark. Deshalb ist es immer auch ein gewisses Risiko. Aber ja, einfacher wird es nicht. Es gibt Vereine mit Ambitionen, die finanziell mehr Möglichkeiten haben. Natürlich spielt die wirtschaftliche Situation eine große Rolle, gerade wenn es um die Breite des Kaders geht oder um Spieler mit Potenzial, die man zusätzlich holen kann.

Es geht aber auch darum, wie die Prozesse im Verein sind, wie gut gearbeitet wird, wofür der Verein steht und wie sehr man hinter dem steht, was man macht. Dann stellt sich die Frage, wie gut ein Kader beziehungsweise eine Kaderstruktur sein kann und dann bin ich davon überzeugt, dass man auch mit weniger Budget erfolgreich sein kann. Aber natürlich ist es angenehmer, wenn man finanziell auf einem Niveau ist, wo man immer reagieren kann und einen gewissen Spielraum für Ideen oder Möglichkeiten hat, die sich im Laufe einer Saison ergeben.