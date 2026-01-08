Der FC Red Bull Salzburg blickt einmal mehr auf turbulente Monate zurück.

Fehlende Konstanz im Ligabetrieb, eine verkorkste Ligaphase in der Europa League und der fluchtartige Abschied von Sportdirektor Rouven Schröder markierten die Schlüsselfaktoren einer Spielzeit, in der es bisher nicht gelang, den verlorenen Erfolgsspirit um Wals-Siezenheim zu beschwören.

Obwohl man die Weihnachtspause als Winterkönig antrat, dürfte beim entthronten Serienmeister der ADMIRAL Bundesliga auch nach dem Herbst der Saison 2025/26 von Euphorie oder Stolz keine Rede sein. Parallelen zu den vergangenen Spielzeiten lassen sich nicht von der Hand weisen.

Dabei stand im Vergleich zur Vorsaison eine von Grund auf veränderte Mannschaft am Platz. An die 20 Spieler brachen im vergangenen Sommer ihre Zelte in der Mozartstadt ab - und ließen sich quer durch Europa auf neue Abenteuer ein.

Wie geht's eigentlich....?