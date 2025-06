Rückkehrer Schmerböck über Indien: "Alle zwei Wochen eine andere Großstadt"

Wie geht man sowas an? "Ich bin einer, der etwas vom Leben im Land mitbekommen will." Und davon gibt es in Kolkata einiges. Knapp fünf Millionen Menschen leben direkt in der Stadt, in der Metropolregion gut 20 Millionen.

Es sind vor allem die Gegensätze, die spannend sind.

Auf der einen Seite existieren riesige Stadien, den Kickern geht es gut, sie werden herumgefahren und -geflogen. Aber auch: "Hier gibt es sehr viel Armut."

Sehr alter Bekannter

Trainer beim SC Mohammedan: Andrey Chernyshov. Der gebürtige Russe spielte 1995/96 für den SK Sturm sowie von 1998 bis 2000 für den DSV Leoben und Bad Bleiberg. Auch Ex-FAK-Spieler Mohammed Kadiri kickt bei dem Klub.

International konkurrenzfähig sind die Klubs allerdings eher nicht, betrachtet man ihre Performance in diesem Bewerb.

In der höchsten Spielklasse spielen nur 13 Teams. Pro Verein können sechs Ausländer registriert werden, von denen aber nur vier gleichzeitig auf dem Feld stehen dürfen. Es gibt neben dem regulären Ligabetrieb einen Cupbewerb für die sechs bestplatzierten Klubs.