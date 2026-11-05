Ried-Goalgetter Thelin: "Dass andere Klubs größer sind, ist egal"

Dazu kommt die Rolle als Mentor: "Als Stürmer heißt das Ziel natürlich, möglichst oft zu treffen. In meinem Alter möchte ich den Leuten um mich herum aber auch mit Erfahrung weiterhelfen. Bei manchen Vereinen ist man mit 34 vielleicht schon außen vor. Hier hatte ich den Eindruck, dass ein Mix gewollt ist. Für mich ist das viel wert. Die jungen Spieler im Team wollen lernen und hart arbeiten, das gefällt mir."

Eine Umstellung ist das Leben abseits großer Metropolen. Ried zählt rund 13.000 Einwohner, Linz - wo Thelins Kinder in eine internationale Schule gehen - in etwa 214.000. Kein Vergleich zum letzten Wohnort Tokio oder anderen Stationen in Brüssel, Istanbul, Bordeaux oder der Region um Leverkusen.

"Im Vergleich mit Tokio ist alles klein", lacht der 34-Jährige. "Es ist schon eine Umstellung. Hier ist alles eine Spur familiärer, alle waren sehr freundlich und hilfsbereit zu mir. In größeren Vereinen erlebt man das nicht immer so. Wenn man auf den Platz geht, zählt aber sowieso nur noch Fußball."

An den verbesserten Rieder Resultaten der letzten Wochen hatte der Neuzugang seinen Anteil. Der Einzug in das Meisterschafts-Playoff ist wieder in Reichweite und ein klares Ziel für diese Saison. "Wir haben noch nichts erreicht, es liegen viele Spiele vor uns. Ich will helfen, unser Selbstvertrauen weiterzuentwickeln. Dass andere Vereine größer sind, ist egal. Wir haben gute Spieler und können unser Spiel durchziehen."

SV Ried hatte einen Fürsprecher

Konkrete Angebote aus Österreich hatte Thelin in seiner bisherigen Karriere nie. Überhaupt gab es vor dem Ried-Transfer kaum Verbindungen, abseits von einem Länderspiel im Jahr 2015 und einigen Teamkollegen. Mit Aleksandar Dragovic, Julian Baumgartlinger und Ramazan Öczan war er gemeinsam in Leverkusen, mit Peter Zulj bei Anderlecht.