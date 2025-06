Patrick Greil: "Die Liga passt mehr zu mir als der deutsche Fußball"

90minuten: Sind bei dir in der Zeit, in der du nicht zum Einsatz gekommen bist, bereits Wechselgedanken aufgekommen?

Greil: Nein, in diesem Moment ehrlich gesagt nicht. Auch, wenn damals alles recht bescheiden war. Bin ich meinen Mannschaftskollegen und dem Verein gegenüber kollegial, indem ich trotzdem alles gebe, was ich geben kann. Indem ich die Mannschaft unterstütze und für mich selbst trotzdem versuche, im Training Gas zu geben. Ich wusste, dass meine Karriere nicht vorbei sein wird und ich im Sommer gerne fit wäre, egal, wohin mich die Reise führt. Es war also nicht zwingend ein Wunsch, sondern ziemlich klar, wenn mich der Verein nicht mehr berücksichtigt, dass es sowohl in ihrem als auch meinem Interesse ist, im Sommer einen Wechsel anzupeilen.

90minuten: Rückblickend auf deine Zeit in Deutschland: Gab es irgendein besonderes Spiel, ein Highlight für dich?

Greil: Zum Beispiel Köln zuhause im DFB-Pokal, das war sehr lässig. Dresden auswärts ist auch immer etwas Besonderes, das Stadion ist faszinierend. Ich habe schon zuvor gehört, dass es zum Spielen cool sein soll. In der dritten Liga ist es von der Spielart her definitiv anders als in Österreich, im Nachhinein betrachtet ist das aber vielleicht nicht passend für mich. Es hat trotzdem richtig Spaß gemacht, in dieser Liga zu spielen, weil das Interesse an diesem Sport in Deutschland so groß ist. Selbst in der dritten Liga hast du ein ordentliches Stadion, viele, fantastische Stadien mit großen Fankulturen und richtig coolen Spielen. Ich bereue es auf keinen Fall, es war eine super Erfahrung und ich bin froh, diesen Schritt gemacht zu haben.

90minuten: In der kommenden Saison geht es für dich zurück in die Heimat, zu Altach. War es dein Wunsch, zurück nach Österreich zu kommen, oder hat sich das einfach so ergeben?

Greil: Nein, es war schon ein Wunsch, weil ich davor schon in Österreich gespielt habe und die Liga kenne. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass diese Liga mehr zu mir als Spieler passt, als der deutsche Fußball, speziell in der dritten Liga. Im Endeffekt habe ich mich daran orientiert, dass ich vor allem sportlich wieder eine coole Phase erlebe, dass ich Spaß am Sport habe und erfolgreich spielen kann. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Österreich in der Hinsicht eine tolle Liga ist, natürlich ist die Bundesliga auch für mich als Österreicher etwas Besonderes. Du wächst damit auf. Ich finde die Liga wirklich cool, es sind wahnsinnig tolle Vereine, die in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet haben. Die Infrastruktur ist auch wesentlich besser geworden, die Stadien sind extrem schön und immer vernünftig besucht. Es ist eine coole Plattform, deswegen war der Wunsch sehr groß, zurück nach Österreich zu kommen.