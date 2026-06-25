90minuten: Würdest du sagen, dass du aktuell deinen Traum in Deutschland lebst?

Ojukwu: Ja. Hätte mir vor zwei, drei Jahren jemand gesagt: Du gehst nächstes Jahr nach Deutschland und lebst vom Fußball, dein Leben besteht aus Fußballspielen und sonst nichts anderem, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das damals geglaubt hätte. Vor allem so früh - ich bin ja direkt, als ich mit der Akademie fertig war, nach Deutschland gegangen. Hätte mir das jemand vor drei Jahren gesagt, hätte ich gesagt: Lieber noch ein Jahr in Österreich spielen, zu Hause wohnen. Deshalb würde ich schon sagen, es ist ein Traum, den ich gerade lebe.

90minuten: Hättest du nach der Akademie noch gerne den Schritt in Österreich gehabt oder war es so, dass du das Angebot hattest und unbedingt nach Deutschland gehen wolltest?

Ojukwu: Ich war mir eigentlich zu 90 Prozent sicher, dass ich nach der Akademie unbedingt noch ein Jahr in Österreich spielen möchte. Einfach einmal nur auf den Fußball fokussieren und keine Schule haben, einfach an mir arbeiten. Dann hat sich das aber ergeben mit Freiburg, was eigentlich schon eher spontan für meine Verhältnisse war.

Ich habe viel mit meiner Mama geredet und auch mit Freundinnen und Trainern in der Akademie, ob es der richtige Schritt wäre, jetzt schon zu gehen, weil es eben schon früh war mit 18 Jahren. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich schon froh drum, dass ich es gemacht habe. Das war schon das Beste, was ich hätte machen können zu der Zeit.

90minuten: Wie würdest du denn generell so den Unterschied beschreiben zwischen Österreich und Deutschland?

Ojukwu: Ich würde sagen, die Bedingungen. In Deutschland bekommen wir Essen, haben den Kraftraum direkt am Stadion. Wir haben unterschiedliche Testungen... Es ist einfach sehr professionell. Es ist sehr viel besser geworden in Österreich, aber da geht schon noch mehr.