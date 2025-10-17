Was wurde aus der Kooperation zwischen Admira und Celtic Glasgow?

"Damit ein Spieler aus Schottland zu uns wechseln kann, müssen sich alle Seiten - die beiden Vereine und der Spieler samt seinem Management - einigen. Auch aufgrund der personellen Fluktuation bei Celtic war das in der letzten Transferperiode leider nicht möglich", erklärt Muhr.

Hier kommt wieder der relativ lose aufgesetzte Rahmen zum Tragen: Es gibt keinen Vertrag und dementsprechend keinen Zwang. Celtic kann Spieler in die Südstadt verleihen, muss es aber nicht tun. Umgekehrt hat die Admira keine Verpflichtungen und viele Freiheiten bei der Spielerauswahl.

Da der "intensive Austausch" Vorteile für beide Seiten bringt, wird er jedenfalls fortgesetzt. Celtic möchte Nachwuchstalente in einem professionellen Umfeld außerhalb der Komfortzone für Aufgaben in der ersten Mannschaft vorbereiten. Die Admira erhält im Idealfall Zugriff auf Rohdiamanten, ohne finanzielles Risiko eingehen zu müssen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit?

Den grundsätzlichen Prozess in einem Transferfenster kann man sich so vorstellen: Zuerst müssen sich die Niederösterreicher überlegen, auf welchen Positionen Spieler gebraucht werden. Bevor ein Spieler von Celtic geholt wird, wandert der Blick zuerst in den eigenen Nachwuchs - so zumindest die Idee.

Ein Beispiel dafür wie es nicht funktionieren sollte, hat man gleich 2023/24 geliefert: Matthew Anderson hätte als linker Außenverteidiger spielen sollen, parallel war Eigenbauspieler David Puczka auf derselben Position bereit für den Durchbruch. Auch wenn letztlich eine Lösung gefunden wurde, gilt es ähnliche Szenarien in Zukunft zu vermeiden.