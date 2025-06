Meistergruppe oder Derby-Sieg, Herr Elsneg? "Beides!"

90minuten: Warum fiel die Wahl auf René Poms, einen durchaus polarisierenden Trainer, der im Gegensatz zu anderen Ex-Coaches andere Qualitäten mitbringt?

Elsneg: Gerade in so einer Phase will man Impulse oder neue Reize setzen. Es wird ein Trainerprofil definiert – etwa in Bezug auf Charakter, Persönlichkeit, technisch-taktische Ausrichtung und weitere Faktoren – in der Überzeugung, dass mit einem Trainer, der diesem Profil am nächsten kommt, wieder mehr Stabilität erreicht werden kann. Dieses Trainerprofil kann während der Saison anders sein als im Sommer. So haben wir uns letztlich für René entschieden.

Nach der bitteren Niederlage gegen den WAC sind wir leider wieder in einen Abwärtstrend gerutscht, den wir leider auch über die Winterpause hinweg nicht aufhalten haben können. Es geht auch nicht nur um das eine Ergebnis allein, im Fußball gibt es mehrere Faktoren. Das jetzt an einer Person oder Ergebnissen festzumachen, greift zu kurz. Dass zwei Trainerwechsel in einer Saison kein gutes Licht auf uns bzw. mich werfen, ist mir schon klar. Letztlich haben wir uns entschieden, Ferdinand Feldhofer zu holen – ein Trainer, der sich dazu begeistern ließ, in dieser schwierigen Situation mit uns zu arbeiten.

90minuten: Nach 22 Runden war der GAK Letzter. Inwiefern wurde Ihre Rolle hinterfragt?

Elsneg: Ich hatte intern immer volle Rückendeckung. Ich denke, die Vereinsführung sieht auch in schwierigen Phasen, was wir, auch mit mir als Sportdirektor, in den letzten Jahren erreicht haben. Als ich angefangen habe, war der GAK im Mittelfeld der 2. Liga. Wir haben oben erwähnte Dinge angestoßen, sind nach der Riesenenttäuschung in Dornbirn ruhig gewesen und dann aufgestiegen, obwohl wir nicht das höchste Kaderbudget hatten.

Dass der Druck dann im Laufe der Saison zunimmt und ich Verantwortung übernehme, wenn zwei Trainerwechsel stattfinden, ist aber auch klar. Der erste Schritt in der Bundesliga ist uns mit dem Klassenerhalt gelungen und dementsprechend heißt es jetzt, viele weitere kleine Schritte zu gehen, immer mit der nötigen Ruhe, aber auch mit der nötigen Selbstkritik und Selbstreflexion.