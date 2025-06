90minuten: Die neue Spielidee haben Sie schon angesprochen. In letzter Zeit war immer wieder die Rede davon, dass Sie sich innerhalb der sportlichen Leitung auf eine Philosophie geeinigt haben. Wie sieht die aus?

Feldhofer: Die Mannschaft weiß seit meinem Amtsantritt, was ich spielen möchte. Ich habe eine klare Vorstellung, wie wir auf dem Platz auftreten müssen. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Mannschaft und den Verein in allen Belangen weiterzuentwickeln. Wir haben eine gute und traditionsreiche Plattform für junge Spieler, um ihnen eine Bundesliga-Bühne zu bieten, damit sie sich gut entwickeln können.

90minuten: Der GAK ist nach Ihren letzten Stationen in Tiflis, Brügge und bei Rapid relativ gesehen ein Verein, bei dem mehr Aufbauarbeit geleistet werden muss. Gegenüber der Konkurrenz ist man zum Teil in den eigenen Möglichkeiten limitiert. In welchen Punkten müssen Sie Ihre Herangehensweise und Erwartungen ein Stück weit anpassen?

Feldhofer: Es waren schöne und intensive Momente im Ausland – verschiedene Kulturen, unterschiedliche sportliche Herangehensweisen, verschiedene Vereinsstrukturen. Mit einem Engagement im Ausland wächst der persönliche Horizont. Man lernt aber auch, das zu schätzen, was man in der Heimat hat. Ich bin mit keinen Erwartungen in meine neue Rolle als Trainer des GAK gestartet. Meine Herangehensweise war klar definiert, ich wollte den Klassenerhalt mit dem Team schaffen. Das war die oberste Prämisse. Wir mussten als Trainerteam flexibel agieren, das richtige Mindset für den Abstiegskampf vorleben und es dann auch schlussendlich über die Ziellinie bringen. Es waren andere Voraussetzungen als bei meinen Stationen davor. Es waren zehn Spiele, in denen wir viel lernen konnten. Umso schöner fühlt es sich jetzt an, dass wir wieder mit der Bundesliga für die kommende Saison planen können.