Krönt Wienroither "schwieriges" Jahr mit englischem Double?

90minuten: Wie geht man damit um, wenn es für einen selber nicht so läuft, wie man sich das gerade wünscht?

Wienroither: Ich habe solche Momente in meiner Karriere schon öfter erlebt, in denen es schwierig war und ich mich durchkämpfen musste. Weil ich weiß, wie es ist, in so einer Situation zu sein, habe ich gelernt, die Perspektive zu wechseln, etwas herauszuzoomen und trotzdem die positiven Dinge zu sehen.

Jedes Mal, wenn ich durch eine schwierige Phase gegangen bin, habe ich etwas Gutes daraus mitgenommen. Deshalb bin ich im Nachhinein froh, dass ich solche Phasen schon erlebt habe – und wahrscheinlich auch noch erleben werde.

90minuten: Also kannst du deine Aussage von vor ein paar Jahren bestätigen, dass man auch durch Verletzungen und die folgende Zwangspause etwas lernt?

Wienroither: Egal, ob es Verletzungen sind oder Phasen, in denen man wenig spielt oder es generell nicht so läuft, wie man es sich vorstellt – das sind die Momente, in denen man am meisten lernt.

Das gilt für den Fußball, lässt sich aber auch aufs normale Leben übertragen. Irgendwann kommt der Moment, in dem man realisiert, wozu es gut war.

90minuten: Du bist die erste Österreicherin, die es zu Manchester City geschafft hat. Bedeutet dir das etwas?

Wienroither: Das ist nichts, worüber ich groß nachdenke. Ich habe auch nie danach gestrebt, sondern es hat sich mehr oder weniger ergeben. Wir haben viele österreichische Fußballerinnen gehabt, die auf Vereinsebene erfolgreich waren.

90minuten: Ihr habt diese Saison erfolgreich mit dem Meistertitel abgeschlossen. Ich nehme an, so eine Titelfeier, gerade auch in England, ist etwas ganz Besonderes?

Wienroither: Ja, absolut. Es war nicht nur eine Feier, sondern hat sich über mehrere Tage gezogen. Ich muss sagen: Was sie das auf die Beine gestellt haben, war richtig cool.

Für uns als Frauenmannschaft, aber auch die Busparade gemeinsam mit den Männern nach ihrem FA-Cup-Titel, das sind Momente, die ich mit großer Wahrscheinlichkeit nie mehr erleben werde. Deshalb habe ich es in vollen Zügen genossen und die besten zwei Wochen meines Lebens erlebt.