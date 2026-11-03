Kevin Wimmer vor Duell mit "Herzensverein": "LASK ist der Favorit"

90minuten: Gefühlt kommt dieses Duell für euch zu keinem guten Zeitpunkt. Slovan hinkt als Dauermeister momentan in der Liga den eigenen hohen Erwartungen hinterher und weist bereits acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Dunajska Streda von Robert Klauß auf. Warum läuft es nach einem sehr guten Saisonstart momentan bei euch nicht?

Wimmer: Wir sind mit einem neuen Trainer in die Saison gestartet, es hat - wie man so schön sagt - einen Trainereffekt gegeben. Man hat gemerkt, dass sich alle Spieler ein bisschen mehr reingehauener aber haben als üblich, weil sie sich zeigen wollten.

Ich bin jetzt die vierte Saison bei Slovan, gefühlt wird die Kaderqualität immer ein bisschen niedriger als höher. Wir haben uns jetzt zum zweiten Mal für die Champions League qualifiziert - man weiß um die Einnahmen, die es da für den Klub gibt - und bei uns werden trotzdem immer die besten Spieler abgegeben, aber nicht wirklich etwas nachgeholt. Hauptsächlich werden Spieler von der Ligakonkurrenz verpflichtet, aber das hilft dir international kurzfristig eher weniger weiter.

Slovan geht mehr und mehr in die Richtung, ein Ausbildungsverein zu sein, bei dem viele junge Spieler gefördert und mit gutem Gewinn weiterverkauft werden sollen. Das ist der Grund, warum die Qualität momentan ein wenig zurückgeht. Wenn man so viele Spiele hat, merkt man einfach, dass wir in der Liga bei Weitem nicht mehr so konstant spielen wie in den Jahren davor.

90minuten: Der von dir bereits angesprochene Trainer heißt Yaya Toure und hat sich als Spieler einen großen Namen gemacht. Zu Saisonbeginn wurde er in den slowakischen Medien hochgelobt, nun ist er aber in die Kritik geraten. Was für eine Art von Trainer ist er?

Wimmer: Einer, der sehr intensiv trainieren lässt und eine klare Spielphilosophie hat, die sich komplett von seinem Vorgänger (Vladimir Weiss, Anm.) unterscheidet. Er legt viel Wert auf das Flügelspiel, darauf haben sich die Mannschaften schon mal nach den ersten paar Runden, in denen es top funktioniert hat, eingestellt. Wir haben momentan nicht wirklich einen Plan B, deswegen bekommen wir Probleme.

Aber als Typ hat er natürlich eine brutale Qualität. Es ist unglaublich, dass er bei uns gelandet ist. Wir haben uns für die Champions League qualifiziert, das war für ihn schonmal ein Riesenerfolg. Aber wenn es mit dem Meistertitel nicht klappen sollte, wird es für ihn wahrscheinlich nicht einfach - trotz seines großen Namens. Ich hoffe, dass wir uns jetzt schnellstmöglich stabilisieren und den Rückstand verkleinern können.

Robert Klauß macht (mit Dunajska Streda, Anm.) einen super Job, was man von seinen Spielern so hört. Wenn man sieht, wie die momentan spielen, wird es nicht einfach, dieses Jahr den Titel zu holen. International müssen wir jetzt anfangen - wie es der LASK vorgezeigt hat - gegen größere Gegner mitzuhalten, sodass es nicht von der ersten Minute an klar ist, dass du nur darauf wartest, das Spiel zu verlieren, weil der Unterschied zu groß ist.