Kerber: "Sehe für mich auch irgendwann den nächsten Schritt"

Kerber: Man muss die aktuelle Situation betrachten. Wir haben viele junge Spieler, frisch von der Akademie. Dalibor ist sehr flexibel: Er kann hinten sowie im Mittelfeld spielen. Dadurch ist er für mich eine sehr, sehr gute Option. Wenn er bei 100 Prozent ist, hat er irrsinnige Qualitäten, mit denen der Weg schon noch weiter gehen kann. Nicht nur in der zweiten Mannschaft. An ihm können sich die Jungen anhalten. René wollten wir nach seinem Kreuzbandriss in den Niederlanden helfen. Wenn wir ihm helfen können, kann er am Ende des Tages wahrscheinlich auch uns helfen. Man muss abwarten, wie sich das entwickelt.

90minuten: Mit dem Gedanken, ihn nach dem Aufbau zu transferieren?

Kerber: Bevor wir an andere Klubs denken, denken wir schon zuerst an uns. Der Trainingskader ist bei uns nicht allzu groß. Deswegen haben wir Verstärkungen gebraucht. Aber wenn beide fit sind, wecken sie sicher auch Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Eventuell reicht es auch noch für uns. Die Tür ist offen.

90minuten: Dominik Weixelbraun wurde für Rapid II geholt und spielt nun schon in der "Ersten". Wirst du dich – Achtung, Augenzwinkern – mit Peter Stöger um ihn streiten müssen?

Kerber: "Weixi" kenne ich in erster Linie als Gegner. Es war natürlich überraschend für viele Beteiligten. Er hat ein, zwei Trainings mitgemacht, dann die Möglichkeit bei den Profis bekommen. Wenn einer performt, wird er die Möglichkeit bekommen. Wir müssen schauen, wie es sich da weiterentwickelt, wie beide Kader endgültig aussehen. Er kann so ein Spieler sein, der bei beiden Teams unterwegs sein kann.

90minuten: Auf der Gegenseite gab es mit Aristot Tambwe-Kasengele, Jovan Zivkovic und Aaron Sky Schwarz drei Abgänge, die teilweise sehr lange als Hoffnungsträger galten. Warum hatten sie keine Perspektive mehr?

Kerber: Da muss man ein bisschen differenzieren. Aaron Sky Schwarz war schon in der Bundesliga, hat hohe Ansprüche und will sich nicht unter einer Kampfmannschaft einordnen, sondern den höchstmöglichen Weg gehen. Da hat er mit der Admira einen Klub gefunden, bei dem er um den Titel mitspielen kann. Aristot hat viele Jahre in der zweiten Mannschaft hinter sich und es ist für seine Entwicklung ein guter Schritt, auch einmal etwas anderes zu sehen. Auch er ist bei der Admira. Bei Jovan war es so, dass Geduld gefragt gewesen ist. Er hat einen schwierigen Weg hinter sich, der nicht so verlief, wie man sich das zusammen vorgestellt hat. Er ist ein Junge, der immer Gas gegeben hat und fähig war, Tore zu schießen. Er wird seine Möglichkeiten schon noch bekommen, eine Entwicklung verläuft nicht linear. Mit den Qualitäten, die er hat, wird er sich in Ungarn beweisen. Vielleicht geht der Weg ja wieder weiter.

90minuten: Letzten Herbst gab es das Gerücht um Jürgen Kerber und den SCR Altach. Auch nach dem Aus von Robert Klauß gab es Fans, die dir die Chance geben wollten. Wann muss es auch für den Trainer der Anspruch sein, den nächsten Schritt zu machen?

Kerber: Persönlich ist es schon ein Thema. Ich fühle mich wohl in der Funktion, in der ich jetzt bin, sehe für mich aber irgendwann auch den nächsten Schritt. Wo der sein wird? Wird man sehen. Ich denke, dass ich bis jetzt gute Arbeit gemacht habe. Das weckt Begehrlichkeiten. Wenn die Rahmenbedingungen passen und alle Beteiligten sehen, dass es ein positiver Schritt für mich wäre, dann werden wir den auch gehen. Aber wir haben keinen Stress. Derzeit gibt es genug Aufgaben bei uns.