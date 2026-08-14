Heinle: "Wels soll mittelfristig um den Aufstieg mitspielen"

90minuten: Es geht sich ja heutzutage trotz der Möglichkeit, mit Amateuren 2. Liga zu spielen, sportlich kaum aus, wenn einer 40 Stunden in der Woche im Büro hockt oder auf der Baustelle ist.

Heinle: Wenn ich als Verein hundert Prozent fordere, müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen, damit der Spieler hundert Prozent geben kann. Ich kann mir ja nicht erwarten, dass einer bei jedem Training topfit und in jeder Videoanalyse hellwach ist, wenn er davor acht Stunden irgendetwas gearbeitet hat. Darum war es auch so wichtig, so schnell wie möglich auf Profibetrieb umzustellen.

90minuten: Wo kann die Reise nun hingehen – welche Ziele verfolgt Hertha Wels?

Heinle: Für mich als Trainer ist es wichtig, die Situation richtig einzuschätzen und geduldig zu bleiben. Wir waren im Frühjahr extrem weit, waren in jeder Spielphase extrem klar. Nach so einem großen Umbruch im Kader und dem Abgang von Albin – er war an über 50 Prozent unserer Tore beteiligt – muss man ein gewisses Vakuum füllen. Wir setzen uns schon unsere Ziele. Mittelfristig wollen wir beispielsweise um den Aufstieg mitspielen. In den nächsten ein bis zwei Jahren wollen wir uns stetig weiterentwickeln.

90minuten: Was heißt das konkret?

Heinle: Dass wir Platz neun anpeilen, also einen einstelligen Tabellenplatz. So könnte man das plakativ sagen. Wenn wir aber eine Topsaison spielen, inhaltlich besser werden und Spieler den nächsten Schritt machen und dann ist es Rang elf, ist es für uns auch okay. Wir wollen eine sorgenfreie Saison und so arbeiten, dass wir Spieler wie Gashi oder Conté halten können, um Richtung Tabellenspitze zu schielen.

90minuten: Stichwort Tabellenspitze: Was unterscheidet Ihre Mannschaft von einer, die um den Aufstieg mitspielt – sind das drei oder elf Bundesligaspieler, die Wels fehlen?

Heinle: Ich würde sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und wir stellen uns diese Frage regelmäßig in der Kaderplanung, gerade wegen unserer mittelfristigen Ziele. Was am meisten fehlt, ist das Budget. Ich denke aber schon, dass man mit akribischer Arbeit und wenn man in einen Flow kommt, vorne mitspielen kann. Dennoch ist gerade die 2. Liga extrem. Als wir im Frühjahr gegen die Admira gespielt hatten, hatte die gesamte Startelf Bundesliga-Erfahrung. Bei uns waren es mit Thurnwald und Luan nur zwei Spieler. Der Rest kam aus der zweiten oder dritten Leistungsstufe. Also ist es in erster Linie ein monetäres Thema.