90minuten: Vor wenigen Monaten waren Sie noch Co-Trainer beim SK Sturm Graz, jetzt werden Sie ein Spiel der "Blackies" bei CANAL+ als Co-Kommentator begleiten. Wie blicken Sie auf diese Aufgabe?

Michael Madl: Ich darf am Mittwoch mein Debüt als Co-Kommentator beim Champions-League-Playoff-Spiel von Sturm gegen Bodø/Glimt geben. Es wird spannend sein, ein Spiel aus einer anderen Perspektive zu sehen und auch meinen Senf dazuzugeben. Ich freue mich schon darauf.

90minuten: Was macht den Reiz aus, Spiele live im TV analysieren zu dürfen? Auch wenn es jetzt die Premiere ist, wie stellen Sie sich die Aufgabe vor?

Madl: Wenn du direkt von der Spielerschiene in die Trainerschiene gehst, kannst du kein Spiel mehr normal anschauen und einfach genießen. Man switcht automatisch in den Modus, das Spiel zu analysieren und zu zerpflücken. Wenn ich dann vielleicht den Zuschauern einen kleinen Input oder eine Sichtweise von einem Trainer geben kann, macht es das Ganze schon ziemlich spannend und interessant für die Leute vor den TV-Geräten.

90minuten: Mit dem SK Sturm begleiten Sie am Mittwoch ihren Ex-Klub. Ist das eher Vor- oder Nachteil, wenn man persönliche Verbindungen zu dem Verein hat, den man kommentiert?

Madl: Ich sehe das durchwegs als Vorteil an, da ich ja den Großteil der Mannschaft noch kenne. Ich weiß dadurch gut, was die Jungs draufhaben und welche Ideen hinter gewissen Aktionen stecken. Aber klar ist man dann auch befangen und drückt Sturm die Daumen. Trotzdem glaube ich, dass das international sowieso für jede Mannschaft der Fall sein wird. Man hält einfach zu den österreichischen Teams. Wenn es dann, wie in meinem Fall Sturm ist, noch etwas mehr, weil der persönliche Bezug da ist.