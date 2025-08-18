Was wurde der Austria aus finanzieller Sicht in den vergangenen Jahren doch ständig unter die Arme gegriffen: Ein Schuldenschnitt von 50 Prozent, und das Stadion, das zum Teil mit öffentlichen Förderungen finanziert wurde, wurde von ebendiesen öffentlichen Stellen wieder zurückgekauft, um die Zinslast zu drücken.

Die Austria ist "too big to fail", hätte man meinen können. Einen Wiener Traditionsverein mit Meistertiteln und Cupsiegen – den kann man ja nicht einfach in den Abgrund ziehen lassen.

Das Geld fließt – fast nur in eine Richtung

Doch Fußballfans und auch Branchenexperten wunderten sich in weiterer Folge, wie sehr die Austria nach dieser Konsolidierung, die auch laut Vorstand Harald Zagiczek nur ein erster Schritt aus der Krise gewesen ist, bereits wieder in neue Spieler investierte.

Die Marschroute war klar: Die Qualifikation für die Gruppenphase ist ein Muss. Ein Plan, von dem man sich seit einigen Tagen bereits wieder verabschieden kann.

Das Geld fließt – doch bisher fast nur in eine Richtung. Und zwar weg vom Bankkonto der Favoritner. Lukrative Spielerverkäufe? Naja. Fitz soll rund zwei Millionen Euro einbringen. Beträge, über die man im westlichen Wien müde lächelt.