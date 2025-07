An Ehrlichkeit und gesundem Selbstvertrauen hat es Andi Dober noch nie gemangelt.

Das gilt auch für die Ziele in der kommenden Saison. Der Vizemeistertitel besänftigt die Ansprüche der Rapid-Legende jedenfalls nicht - in der kommenden Saison 2025/26 soll - ja, muss - der Meistertitel her. Dafür leistete Sportchef Dober am Transfermarkt ganze Arbeit.

"Wenn ich jetzt sage, wir wollen Zweiter werden, dann fragt mich jeder ob ich deppert bin. Wir haben den stärksten Kader in der Liga, sind knapp nicht Meister geworden. Den Kader habe ich jetzt noch einmal verstärkt, jetzt zählt einfach nur der Meistertitel. Alles andere wäre ein Schwachsinn."

Scouting-Tipps für Silberberger

Tatsächlich strotzt die Liga nur so vor Ex-Profis und illustren Namen.

Bei Titelaspirant SC Leopoldsdorf/Marchfeld schnüren die ehemaligen Bundesliga-Kicker Markus Pavic und Daniel Schöpf die Schuhe, bei Deutsch-Wagram sorgt ein gewisser Benjamin Sulimani für die Tore und bei Aufsteiger SV Gablitz stehen Toni und sein Bruder Tin Vastic unter Vertrag. Marco Sahanek und sein SK Ernstbrunn stiegen vergangene Saison ab.

Die Tullner selbst haben mit Robin Josefik einen tschechischen Stürmer in ihren Reihen, der in der abgelaufenen Saison 37 Tore in 26 Spielen schoss. In der Saison 2023/24 waren es 41 Treffer. "Ich sage, dass es im Unterhaus in Österreich keinen besseren Stürmer gibt als ihn. Würde er regelmäßig trainieren, könnte er auf jeden Fall in der Bundesliga spielen."

Sogar Thomas Silberberger habe er auf den 25-Jährigen, der in einer Werkstatt in Tulln arbeitet, aufmerksam gemacht. Vorbeigekommen sei das Tiroler Trainer-Urgestein allerdings noch nicht.

"Unsere Liga ist eine richtig gute Gebietsliga, sicher die stärkste. Es kommen sehr viele Spieler aus Wien, auch aus den Regionalligen." Ein Karriereweg, den einst auch Dober einschlug. Von Ostligist ASV Siegendorf zog es den dreifachen ÖFB-Teamspieler in seinem Karriereherbst über den SV Absdorf nach Tulln an der Donau.