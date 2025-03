Christoph Freund: "Bei Bayern musst du Spiele und Titel gewinnen"

90minuten: Der Bayern-Campus gilt als Herzensangelegenheit von Ihnen. Der Österreicher Rene Maric wurde dafür an Land gezogen. Mittlerweile ist er zusätzlich Co-Trainer bei den Profis. Welche Rolle spielt er?

Freund: Rene hat letztes Jahr im November als Ausbildungs- und Philosophieleiter des Campus angefangen und war im Frühjahr auch noch Trainer der U19 und Youth-League-Mannschaft. Er macht Trainerfortbildungen, entwickelt eine Spielphilosophie. Rene kann auch Leute mitreißen, Dinge sehr gut vermitteln. Jetzt hat er zusätzlich die Rolle als Co-Trainer von Vincent Kompany, durch die er natürlich sehr eingedeckt ist mit sehr vielen Spielen. Trotzdem ist er weiter immer wieder am Campus, macht Fortbildungen. Mir ist es einfach wichtig, eine Spielphilosophie zu haben. Eine Verzahnung zwischen Profimannschaft und Campus. Es dauert, bis sich das Ganze durchzieht, dafür ist Rene perfekt. Er ist oft an der Säbener Straße, viel am Campus, sehr fleißig. Er beschäftigt sich Tag und Nacht mit Fußball.

90minuten: Dann möchte ich noch kurz auf Ihren Ex-Klub FC Red Bull Salzburg eingehen. Wie intensiv verfolgen Sie die Situation dort?

Freund: Natürlich verfolge ich den Verein weiter, ich war immerhin 17 Jahre dort, kenne noch viele Leute. Es ist nicht aus der Welt, ich bin immer wieder in Salzburg. Es war ein schwieriges Jahr, es ist einiges passiert. Mit den Entscheidungen für Rouven Schröder als Sportvorstand und Thomas Letsch als Cheftrainer, glaube ich, dass wieder in ruhigeres Fahrwasser eingefahren und die Saison erfolgreich abgeschlossen wird. Ich bin überzeugt davon, dass der Meistertitel heuer wieder nach Salzburg geht. Dass wir in den Jahren, als ich mitbeteiligt war, immer wieder den Titel geholt haben, war für viele eine Selbstverständlichkeit. Und das, obwohl immer wieder der Kader ausgetauscht wurde. Aber der Erfolg war nicht selbstverständlich. Dass auch mal eine schwierigere Phase kommt, ist ganz normal. Das passiert im europäischen Fußball überall. Für den Verein ist es eine Chance, sich gewisse Dinge anzuschauen und gute Entscheidungen zu treffen. Es ist nie ein Selbstläufer, aber ich bin überzeugt, dass es in den richtigen Bahnen ist. Durch die Punkteteilung ist alles drinnen. Es sind auch wieder einige richtig interessante Spieler dabei. Auch die Youth-League-Mannschaft spielt herausragend. Es wirkt so, dass viel Gutes am Weg ist.

90minuten: Den neuen Trainer Thomas Letsch kennen Sie aus Liefering-Zeiten sehr gut. Damals wurde er nicht Salzburg-Trainer, weil Marco Rose in der Youth League Erfolg hatte. Wie würden Sie ihn beschreiben?

Freund: Er ist ein sehr angenehmer Mensch, der sehr gut einen Staff und eine Mannschaft führen kann. Er ist ja auch Lehrer. Thomas ist ein sehr intelligenter Mensch. Er hat sich als Trainer noch einmal weiterentwickelt. Er war anfangs sportlicher Leiter in der Akademie, dann bei Liefering Trainer. Thomas hat danach bei verschiedenen Stationen viel Erfahrung gesammelt. Er tut der Mannschaft mit seiner Ruhe, die er ausstrahlt, sicher sehr gut. Seine Art und Weise, Fußball zu spielen, passt zu Salzburg. Ein "perfect fit" und eine sehr gute Entscheidung, das merkt man in der Kürze der Zeit. Es ist Ruhe eingekehrt, der richtige Mann ist am richtigen Platz.

90minuten: Danke für das Gespräch!

