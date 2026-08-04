Cem Sekerlioglu: "Wir haben weniger Budget als letztes Jahr"

Es gibt einige Argumente, die gegen den SKN St. Pölten als Titelanwärter sprechen:

In den letzten Jahren hat der Verein mehrere Investoren gefunden und wieder verloren. Von den finanziellen Konsequenzen hat er sich bis heute noch nicht vollständig erholt. Dazu kommt ein kleiner Aderlass. Kapitän Stefan Thesker hat Niederösterreich ebenso verlassen wie Winter-Neuzugang Nemanja Celic und Stamm-Linksverteidiger Dirk Carlson. Auch Marco Hausjell, bester Torschütze der vergangenen Saison, ist weg. Das erste Ligaspiel gegen den FAC ging verloren.

Weil er aber noch am letzten Spieltag im Mai Chancen auf den Aufstieg hatte, ist der SKN auch in diesem Jahr nicht abzuschreiben. Die große Enttäuschung ist mittlerweile verdaut, so gut es eben geht.

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Belastendes Saisonfinish

"Wir haben versucht, die Erlebnisse gemeinsam aufzuarbeiten. Nach der Saison fährt man zuerst in den Urlaub und ist mit den Gedanken alleine. Zurück in der Kabine kann man wieder darüber sprechen. Dieses Gefühl, in der Kabine zu sitzen, alles getan zu haben und trotzdem leer auszugehen - es soll uns jetzt ein Antrieb sein", sagt Cheftrainer Cem Sekerlioglu.