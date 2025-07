Altach-Sportdirektor Netzer: "Trotzdem halte ich meinen Kopf hin"

90minuten: Sie haben bereits mehrfach angekündigt, dass der Kader nur punktuell verbessert werden soll. Der Glaube an den bestehenden Kader ist also groß?

Netzer: Wir haben eine hohe Qualität im Kader und vor allem noch viel Potenzial nach oben. Ich begleite die Mannschaft tagtäglich im Training und bei allen Testspielen und ich sehe, welche Qualität vorhanden ist. Ich habe es Anfangs bereits erwähnt, dass wir Entwicklungspotenzial im bestehenden Kader haben. Und da rede ich auch von den erfahrenen Spielern. Wenn wir das Thema Torgefahr aus dem Mittelfeld nochmal ansprechen, dann haben wir auch Spieler in den Reihen, die das tagtäglich im Training zeigen und von denen erwarte ich das auch in der nächste Saison.

90minuten: Auf zwei Positionen wollt ihr trotzdem noch was machen. Ich nehme an rechts hinten und im Sturmzentrum. Wie läuft da die Suche und auf welche Spielertypen fokussieren Sie sich da?

Netzer: Wir wollen Spieler, die uns besser machen und die Qualitäten mitbringen, die wir so noch nicht im Kader haben. Gerade auf der Stürmerposition könnten wir einen brauchen, der etwas Konträres zu den aktuellen Spielern mitbringt. Aber wir werden sicherlich auf beiden Positionen keine Schnellschüsse tätigen. Daher kann es durchaus sein, dass es noch ein, zwei Wochen dauert, bis wir jemanden präsentieren. Wir haben Qualität in unseren Reihen und wenn wir Spieler dazuholen, müssen sie uns vom Charakter und von der Qualität auf dem Platz besser machen. Wir wollen nicht in der Breite wachsen, sondern in der Spitze.

90minuten: In den letzten Tagen kamen Gerüchte auf, dass Altach Interesse an Jerome Onguene hat. Ist da irgendwas dran?

Netzer: Bei Onguene ist nichts dran. Da waren wir nicht in Kontakt. Er ist sicherlich ein interessanter Spieler, aber aktuell haben wir da null Kontakt aufgenommen. Wir kennen natürlich den Markt der vereinslosen Spieler. Speziell Spieler, die schon auf hohem Niveau gezeigt haben, was sie können. Trotzdem sind wir in der Innenverteidigung sehr gut aufgestellt und haben da alle Optionen. Wir haben auch mit Filip Milojevic, der in der Vorbereitung sehr stark aufgezeigt hat, einen jungen Vorarlberger in unseren Reihen, dem wir sehr viel zutrauen.