Stephan Helm: Nicht der beste, aber der richtige

Es darf bezweifelt werden, dass es Stephan Helm jemals gelingen wird, die Fans des FK Austria Wien geschlossen hinter sich zu bringen.

Das ist aber auch gar nicht sein Animo. Der Burgenländer ist über populistische Ambitionen und egoistische Motivationen erhaben. Und wahrscheinlich sind es genau diese Charakterzüge, die ihm letztlich einen neuen Zweijahres-Vertrag auf der Trainerbank der Veilchen eingebracht haben.

Josef Hickersberger hat bei der Kaderbekanntgabe für die Heim-EM 2008 ein geflügeltes Wort geschaffen. Leicht abgewandelt trifft es auf die Zukunftsentscheidung in der violetten Trainerfrage zu. Helm mag nicht der beste, aber der richtige sein.

Egos spielen keine Rolle

Wenn der Coach nach seinem Trainerstab gefragt wird, holt er zu einem minutenlangen Monolog aus, ist bedacht darauf, die Stärken jedes einzelnen seiner Mitarbeiter im Detail zu beschreiben und ja keinen zu vergessen.