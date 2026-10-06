Adewumis Odyssee: Das Wunschziel hat sich verändert

Seit der pfeilschnelle Offensivmann im Sommer 2024 vom FAC zu Burnley gewechselt ist, wurde er schon drei Mal weiterverliehen. Bei seiner ersten Leihstation Dundee FC traf er im dritten Spiel als Joker. Für Cercle Brügge netzte er sogar beim Debüt - und nun bei der Hertha, im zweiten, dritten und vierten Match.

Wie schafft es Adewumi, immer so schnell anzukommen? "Ich bin generell eine Persönlichkeit, der es leichtfällt, sich in eine neue Gruppe einzuschließen", erzählt er. Es sei "eine coole Sache", dass er immer so rasch treffe.

Auf der Liste von Rangnick

Dem ÖFB-Teamchef dürften Adewumis Leistungen auch aufgefallen sein. Der Hertha-Angreifer stand nämlich auf der Abrufliste von Ralf Rangnick für den eben zu Ende gegangenen Lehrgang.

Hat es sogar schon einen Anruf gegeben? "Nein, noch nicht direkt. Es ist aber eine coole Sache, dass ich im Visier bin", antwortet der 21-Jährige.

Seine hohe Anpassungsfähigkeit wäre wohl auch zu Beginn im A-Team ein wichtiges Asset. Denn grundsätzlich hat Adewumi wenige Probleme mit den vielen Veränderungen, wenn es von einem Leihklub zum nächsten geht.

Sich an ein neues Land, eine neue Kultur anzupassen, "ist natürlich eine etwas kleinere Herausforderung. Aber ich nehme die Challenges an. Ich weiß, das ist der Weg, den ich gegangen bin. Und bis jetzt lief es eigentlich immer top. Ich bin dankbar für die Schritte, die ich bis jetzt gegangen bin".