Summa summarum muss der seit 2021 im Amt befindliche Trainer Dragan Stojkovic vielleicht etwas von seinem gewohnten 3-5-2-System abrücken. Der Coach stand schon mehrmals vor dem Aus, hat sich nun aber wieder gefangen. Taktisch setzt man auf physisch starken Ballbesitzfußball.

Insgesamt aber sieht Pavlovic die Serben hinsichtlich individueller Qualität nicht auf demselben Niveau wie Österreich.

Keine Angst vorm Pressing

Angesprochen darauf, wer dem serbischen Nationalteam am ehesten weh tun kann, fallen ihm zunächst David Alaba, Marko Arnautovic und Christoph Baumgartner ein. Spieler also, die für Genieblitze gut sind; den Verweis auf Bayern-Legionär Konrad Laimer bzw. seine Qualität kann man sich eigentlich auch sparen.

Das Rangnick'sche Pressing sollte dem Gegner Sorgen machen. Zwar helfen Physis und technisches Können, um Pressing zu überspielen bzw. auszuweichen, aber: "Presst Österreich die Dreierkette an, kann man sie zu Fehlern zwingen und dann muss man vertikal nach vorne umschalten." Möglicherweise hilft sich Stojkovic mit einer Viererkette; das funktionierte in der Vergangenheit aber nicht so gut. Aber auch hier gilt: "Österreich muss gute Auslöser suchen, um den auf den Ball wartenden Spieler unter Druck zu setzen und so Unordnung zu provozieren."

Hier spielt nun wieder die Klarheit mit rein: Denn die taktischen Vorgaben von Ralf Rangnick sind aus seiner Sicht besser. Die Ballbesitzphasen haben sich auch verändert, statt Positionsspiel fließt dynamische Raumbesetzung ein. "Damit will man den Gegner auch einmal locken und ihn erst tief attackieren und in dem Moment bietet man ja auch Räume an", so Pavlovic.

Alte Größe

Indes träumt man in Serbien natürlich von den alten Zeiten. Und da geht es durchaus auch um die ganz alten, als Serbien noch die meisten Menschen im Vielvölkerstaat Jugoslawien stellte. 1960 wurde die Auswahl Olympiasieger, nachdem man dreimal in Folge Zweiter geworden war. 1962 stand man im Halbfinale und wurde letztlich Vierter. 1960 und 1968 verlor die Nation die EM-Endspiele, 1976 war das Land noch einmal Vierter.