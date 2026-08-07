Wacker Innsbruck: Endlich wirtschaftlich stabil?

Der FC Wacker Innsbruck ist sportlich wieder auf dem Weg dorthin, wo viele Fans den Verein gerne sehen wollen. Vier Jahre nach dem Lizenzentzug und dem zwischenzeitlichen Absturz in die fünfte Liga ist der Tiroler Traditionsklub zurück im Profifußball.

Der Start in die ADMIRAL 2. Liga lief dabei perfekt für die Innsbrucker. Gegen Schwarz-Weiß Bregenz feierten die Tiroler einen klaren 5:0-Sieg.

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Dass Wacker nach drei Aufstiegen in Folge jetzt schon wieder im Profibereich angekommen ist, konnte sich auch Hannes Rauch, Präsident des FCW, nicht erwarten.

"Als ich den Verein übernommen habe, war die Rückkehr in den Profifußball das klare Ziel. Dass es jetzt aber so schnell ging, habe ich mir nicht in meinen kühnsten Träumen gedacht", so Rauch, der das Präsidentenamt 2022 übernommen hat.

"Alles kann, nichts muss"