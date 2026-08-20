Während die Profis auf der großen Bühne auf Torjagd gehen (Mjällby AIF - FC Salzburg, Donnerstag, ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker), heißt es für die "Jungbullen" vorerst: Entwickeln, Spielzeit sammeln und Erfahrungen in LigaZwa machen.

Bevor die Hymne in großen Stadien erklingen kann, liegt noch ein weiter Weg vor den Talenten.

"Für den FC Red Bull Salzburg ist es elementar wichtig, international zu spielen. Aber das ist für die Spieler, die jetzt bei mir sind, der übernächste Schritt", erklärt Liefering-Trainer Danny Galm auf die Frage, wie wichtig der Erfolg des Kooperationsvereins im Europacup ist.

Nahezu jährlich schaffen Talente vom Zweitligisten den Sprung in den Profikader der "Bullen". Im besten Fall geht es dann weiter in eine der größten europäischen Ligen.

Szoboszlai und Co. als Vorreiter