WM-Goldtorschütze Ferran Torres, ÖFB-Keeper Alexander Schlager, Liverpools Dominik Szoboszlai oder Salzburgs aktueller Stammgoalie Christian Zawieschitzky.

Sie alle waren in ihrer Jugend Teil der Next Generation Trophy. Bei dem Turnier, das in der Red Bull Fußball Akademie jährlich stattfindet, entwickelten sich einige Teilnehmer zu wahren Stars.

Auch bei der diesjährigen 17. Ausgabe bewiesen zahlreiche U16-Talente ihr Können und machten auf sich aufmerksam. Nicht nur die "Jungbullen", auch internationale Top-Teams wie Manchester City, Ajax Amsterdam oder Juventus Turin nahmen teil.

Der Sieg ging jedoch zum vierten Mal an Red Bull Bragantino, die sich im Finale gegen Yeelen Olympique aus Mali durchsetzten.

Next Generation Trophy: Die Bühne für die nächsten Top-Talente >>>

90Minuten listet für euch einige der ehemaligen Spieler, die es mittlerweile in den Profifußball geschafft haben, auf und gibt euch einen Überblick, wer vergangene Woche besonders auf sich aufmerksam gemacht hat.