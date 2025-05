Wenige Wochen vor dem Start in die Transferphase hat die Gerüchteküche Betriebstemperatur erreicht. Geht es nach diversen Medienberichten, könnte Rechtsverteidiger Max Johnston von Sturm Graz trotz Vertrag bis 2027 nach England wechseln, vielleicht auch nach Deutschland. Davon will der 21-Jährige derzeit gar nichts wissen: "Ich schaue nicht allzu gerne in die Zukunft", erklärt er im Gespräch mit 90minuten.

Dass er sich innerhalb kurzer Zeit in die Auslage gespielt hat, ist unbestritten. Gegenüber dem schottischen 'Daily Record' gab Sportdirektor Michael Parensen schon zu Protokoll: "Max wird für viele Vereine interessant sein, wenn er so weitermacht wie bisher. Viele Scouts aus ganz Europa kommen zu unseren Spielen, einige werden ein Auge auf ihn haben."

Irgendwann in die Premier League

Johnston wäre nicht der erste Sturm-Spieler, der den direkten Sprung in eine der großen Ligen schafft. Biereth, Højlund, Emegha, Prass und auch sein Positionsvorgänger Jusuf Gazibegović haben den Verein als Plattform für Talente etabliert.

Einen Zukunftsplan lässt sich der Schotte dann doch entlocken: "Ich habe mir Ziele gesteckt, die ich in meiner Karriere erreichen möchte. Auf einem so hohen Level wie in der Premier League zu spielen, wäre toll. Viele große schottische Spieler waren in England aktiv, das inspiriert natürlich."