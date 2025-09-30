Sturm und die Schotten: Osims Sensation und Fodas Debüt

Livingston gab sich nicht auf, traf durch Davide Xausa rasch zum Anschluss und drehte die Partie sogar noch. Die Tore von Marvin Andrews (77.) und Wilson (90.) kamen aber zu spät, um das Weiterkommen der Grazer wirklich in Gefahr zu bringen.

Sturm zog also verdient in die zweite Runde des UEFA-Cups ein.

Für Foda gab es dennoch Redebedarf ("Über die letzten 25 Minuten muss ich mit der Mannschaft aber intensiv reden"), insgesamt hat er die Pflicht aber erfüllt: "Wichtig ist, dass wir eine Runde weiter sind. Der Aufstieg stand nie in Frage."

Wie es bei Foda und Sturm weiterging

Zumindest für diese Saison war es der letzte Europacup-Sieg für die Grazer. In Runde 3 gab es gegen Lazio Rom nichts zu holen.

Foda erhielt - mit langer Wartezeit - schließlich doch das (kurzfristige) Vertrauen von Kartnig. Anfang November, fast zwei Monate nach Fodas Amtsantritt, erhielt er einen Vertrag bis Saisonende.

Anschließend hinkte Sturm aber auch national den Erwartungen hinterher. Rang sechs war die schlechteste Endplatzierung seit neun Jahren, der Saison vor Osim. Das Ziel Europacup-Qualifikation wurde klar verfehlt.

Also übernahm der Deutsche im Sommer 2003 Sturm II. Ein großer Name vom Kaliber Daum folgte aber nicht auf Foda. Kartnig fand in Gilbert Gress den neuen Sturm-Cheftrainer. Der Franzose blieb nur zwei Monate.