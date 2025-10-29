Sturm-Admira: Es war einmal ein Cup-Final

ÖFB-Cup-Achtelfinale: Admira Wacker - Sturm Graz, Mittwoch, ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Wir schreiben den 5. Juni 1996, es ist kurz vor 20:30 Uhr, ein lauer Frühsommer-Abend. Im Spielertunnel des Ernst-Happel-Stadions fiebern 22 Mann dem Anpfiff durch Schiedsrichter Konrad Plautz entgegen.

Es ist das ÖFB-Cup-Finale der Saison 1995/96 zwischen Sturm Graz und Admira Wacker. Die Südstädter drangen damals, auch dank günstiger Auslosung, bis ins Finale vor. Für beide ging es um viel: Die Admira hatte die Chance, erstmals nach 30 Jahren wieder einen Titel zu holen. Für Sturm ging es um den ersten Titel überhaupt.

Überschaubare Kulisse

So groß die Vorfreude bei den Akteuren war - bei den Fans fand die Partie nur mäßigen Anklang. Lediglich knapp 9.000 Besucher verirrten sich ins Prater-Oval, die meisten davon Steirer. "Es ist schade, dass der Cup in Österreich nicht so eine Tradition hat", bedauerte Sturm-Trainer Ivica Osim. Immerhin: Die, die waren, machten mit Pyrotechnik und Choreo Stimmung.

Die Truppe von Kulttrainer Osim war auch damals eine der größten Nummern im heimischen Fußball. Sturm lechzte danach, sich endlich für seine Leistungen zu belohnen und die erste Trophäe im heimischen Fußball zu holen.

In der Vorsaison 1994/95 musste man sich Austria Salzburg im Kampf um die Meisterschaft nur wegen der Tordifferenz geschlagen geben. Ein Jahr später war Rapid nicht zu biegen, wieder blieb für Sturm nur das ungeliebte Etikett namens Vizemeister übrig.

Die Admira hatte den "Blackies" dahingehend einiges voraus, neun Meisterschaften und sechs Cup-Siege zierten damals bereits die Vita - die letzten Titel lagen aber schon lange zurück, in der Saison 1965/66 holte man das Double.

In der Liga lief es völlig konträr zum Cup. Als Neunter und somit Vorletzter ging die Admira über die Ziellinie, war aber dennoch nie in direkter Abstiegsgefahr, weil das finanziell arg gebeutelte und nicht bundesligataugliche Vorwärts Steyr mit nur sechs Punkten sang- und klanglos Letzter wurde. Als Neunter musste man aber in die Relegation gegen den SV Gerasdorf.

Die Aufstellungen