Bis zum 35. Geburtstag müssen all jene, die sich nicht zum Zivildienst gemeldet haben, zum Grundwehrdienst beim Bundesheer einrücken. Für sechs Monate wird getarnt, geschossen, geschliffen - je nach Zuteilung ist die Erfahrung mehr oder weniger angenehm.

Auch für Profifußballer gibt es daran kein Vorbeikommen, selbst Derbysieger Aleksandar Dragović musste am Montag einrücken. Der bald 34-Jährige hatte seinen Dienst bereits 2011 angetreten, aufgrund seines Wechsels zum FC Basel aber bald wieder unterbrochen. Zwei Monate sind deshalb noch offen.

Als "Zivi" ginge noch mehr wertvolle Zeit verloren, in puncto Untauglichkeit haben sie wenige Argumente auf ihrer Seite. Das Problem: Wenn der Einberufungsbefehl kommt, ist die Karriere oft schon voll im Gang und insgesamt sowieso kurz. 16 österreichische Teenager haben 2024/25 alleine in der Bundesliga gespielt, in der 2. Liga kommen viele weitere dazu. Sie müssen unter der Woche trainieren und am Wochenende in guter körperlicher Verfassung sein, zum Alltag beim Heer passt das nicht wirklich.

Darum gibt es den Heeressport: Die besten Talente des Landes sollen auf ihrem Weg, nicht eingeschränkt, sondern gefördert werden. 90minuten hat beim ÖFB nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Alle Jahre wieder

Er gehört seit langem zur Wintervorbereitung dazu, Spieler sind über einige Wochen manchmal mehr, manchmal weniger verfügbar. Vor einigen Wochen war Thierno Ballo vom WAC beim Bundesheer, im 90minuten-Interview (>>> Hier nachlesen) fasste er die Erfahrung so zusammen: "Ich mache nicht, was die anderen machen. Ich gehe hin, stelle mich vor und fahre dann direkt zum Training. Mehr mache ich nicht."