Rangnicks Vertraute

"Ich habe mir – wie auch schon bei Hoffenheim und Red Bull – angeschaut, was da so im Verborgenen schlummert, ob es da wen gibt, der gar noch nicht so richtig entdeckt wurde. Wenn ich an Christoph Freund oder Oliver Glasner bei Red Bull denke – die sind damals im Büro gesessen und haben was auch immer gemacht, waren aber gar nicht wirklich nah am Fußball dran", sagt Rangnick.

Gewissermaßen treffe das auch auf Oesen zu. Der 40-Jährige ist ein Tausendsassa innerhalb des ÖFB. Sportstudium, Videoanalyst, Reha- und Athletik-Trainer, Co-Trainer im ÖFB-Team, Abteilungsleiter für "Wissenschaft, Analyse und Entwicklung" im Verband und Co-Kommentator – Oesen macht und kann alles.

Der Aufsteiger macht die Standards

Mit Jahresbeginn ist er vom Videoanalysten im A-Team zu Rangnicks Assistent aufgestiegen. "Uns wurde schnell klar, wie gut er wirklich ist. Es passt zwischen uns, da war es logisch, ihn dazuzunehmen, als klar war, dass Peter Perchtold zur U21 geht", sagt der Deutsche.

Oesen ist im ÖFB-Team auch für die Standardsituationen zuständig.