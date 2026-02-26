Ramiz Harakaté: Aus dem Sumpf gekommen, um zu bleiben

Der GAK spielt gegen den Abstieg, eine unangenehme Situation für jeden Fußballer. Für Ramiz Harakaté erfüllt sich hier dennoch ein Traum. Denn bevor Christoph Freitag ihn im Sommer zum SKN St. Pölten holte, war der Unterhaus-Kicker im Sumpf, wie er im Herbst gegenüber LAOLA1 erzählte.

Sumpf heißt auf Französisch "marais" und sagt ein Franzose "Je suis dans le marais", dann meint er laut dem Spieler Folgendes: "Wenn wir sagen, wir stecken im Sumpf, bedeutet das, dass wir am Tiefpunkt angelangt sind und es eine schwere Zeit ist, in der es schwierig ist, voranzukommen, wie in den Sümpfen, wo es Krokodile, Hindernisse, Laub und abgestorbene Bäume gibt - jeder Schritt ist mühsam."

Für den Profifußballer hieß das: vereinslos, niemand wollte ihn. 90minuten hat mit ihm gesprochen und erzählt die Geschichte des Franzosen, der die Kurve Richtung Erstligafußball bekommen hat und seinen Traum lebt.

Anfang in Toulouse

Ramiz Harakaté kommt in Toulouse zur Welt. Die Eltern des marokkanisch-stämmigen Angreifers verlassen Südfrankreich aber, als er fünf ist, wie er im 90minuten-Interview erzählt. Sie lassen sich bei Paris nieder. Dieses Umland von Paris ist in den 2000ern ein hartes Pflaster, es kommt oft zu Unruhen in den Vierteln, wo seit den 1970er-Jahren billige Plattenbauten für die Arbeitskräfte aus den ehemaligen Kolonien entstanden. Der 2002 geborene Ramiz ist zum Glück zu jung, um all das erlebt zu haben.