"Ich musste oft lachen, weil eigentlich gar nichts gestimmt hat. Gar nichts!", sagt David Alaba auf die Transfergerüchte dieses Sommers angesprochen.

Seine Gegenwart und seine Zukunft bis zum Sommer heißen Real Madrid.

"Vor ein paar Jahren hätte mich das mehr gestört, mittlerweile kenne ich das Geschäft und lasse mich nicht aus der Ruhe bringen", winkt er ab.

Abgeklärter Blick in die Zukunft

Der Wiener hat in seiner Karriere schon so viel erlebt, dass er sehr abgeklärt geworden ist. Und die jüngere Vergangenheit hat ihn gelehrt, einen Schritt nach dem anderen zu gehen.