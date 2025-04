Phillip Verhounig: Salzburgs nächster Goalgetter?

Hört man sich in Salzburg um, hat niemand etwas Negatives zu sagen. Verhounig hat sich über die letzten Jahre konstant positiv entwickelt. Er ist 1,85 Meter groß, beidfüßig abschlussstark und bringt vor allem in Strafraumnähe gute Instinkte und Übersicht mit. Er kann mit Konkurrenzsituationen umgehen, was in Salzburg ja nicht unwichtig ist, und hat ein gutes Verhältnis zu seinen Teamkollegen. Kurzum: Phillip Verhounig bringt seine Leistung und ist schon in jungen Jahren ein Musterprofi.

Verhounig im Youth-League-Einsatz: