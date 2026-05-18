Rangnicks Faible für Berechenbarkeit

"Ich bin jemand, der die Dinge gerne im Vorfeld schon so plant, dass sie nachher nicht für Überraschungen sorgen", sagt Ralf Rangnick.

Wenngleich er damit Tagesabläufe und diverse organisatorische Eventualitäten während des Turniers meint, erklärt dieser Satz den ÖFB-Kader für die WM 2026 sehr gut.

So erklärt Rangnick seinen Kader >>>

Wer auf große Überraschungen gehofft hat, wurde enttäuscht. Der Teamchef hat seine 26 Mann für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko pragmatisch und rational zusammengestellt.

Das Teamgefüge zählt

Dass es kein Debütant, der noch nie dabei war, ins Aufgebot schaffen würde, war klar.

Das ÖFB-Team lebt nicht zuletzt vom ausgezeichneten Teamgefüge, die "Nationalteam-Familie" ist viel mehr als eine nur so dahingesagte Floskel.

Was für Rangnick wirklich zählt

Das Risiko einen Spieler, der komplett neu integriert werden müsste, von dem unklar ist, wie er reagiert, wenn er nicht die erhoffte Spielzeit bekäme, einzuberufen, ist ein zu großes Risiko.