ÖFB-Teamspielerin Hanshaw: "Wir sind ja keine Maschinen"

"Ich verstehe bis heute nicht, wie das geschehen konnte, und kann es auch mit Abstand nicht einordnen", gibt die West-Ham-Legionärin unumwunden zu. "Es war ein blöder Ausrutscher. Was wir daraus machen können, ist lernen." Und das muss auch geschehen.

Wie soll man das einordnen?

Wie arbeitet man so ein Spiel auf? Man hatte sich nach dem Neustart ein bisschen was erhofft – immerhin verlor man im April 2024 in Linz gegen die Deutschen nur knapp mit 2:3. Aber eine derartige Klatsche, die Erinnerungen an Toni Pfeffer hervorrief, verlangt nach einer Einordnung.

Gerade nach Enttäuschungen – dem knappen Aus in der WM-Quali gegen Schottland, den Niederlagen gegen Polen im Kampf um die EURO, der 0:6-Klatsche – muss geschaut werden, was nicht gut lief.

Klar, man hätte sofort infrage stellen können, ob die Entscheidung des ÖFB richtig war, auf Alexander Schriebl zu setzen. Zur Erinnerung: Er trainierte zuvor die Männer des SV Horn in der 2. Liga, danach die Frauen von Bergheim bzw. Red Bull Salzburg.