ÖFB-Auftritt in Irland wird zum Blitzableiter

Im Gespräch mit 90minuten rechnet ein irischer Nationalteam-Reporter mit Unterbrechungen und Störaktionen, die sich vor allem gegen die FAI richten werden. Die Spieler und vor allem Bazunu könnten hingegen wohlwollend empfangen werden.

Weil Irlands Verband Co-Gastgeber der EM 2028 sein wird, findet rund um das ÖFB-Duell ein Testlauf unter UEFA-Beobachtung statt. Dafür wurden unter anderem einige Sitzreihen in Spielfeldnähe freigeräumt. Betroffene Fans haben eine dementsprechende Benachrichtigung in der Vorwoche erhalten. Offiziell soll so der Einsatz größerer LED-Werbebanden simuliert werden. Dass so auch der Zugang zum Innenraum erschwert wird, ist ein wohl nicht ganz zufälliger Nebeneffekt.

Unangenehmer Gegner

Sportlich geht es am Donnerstag in Dublin möglicherweise um die Tabellenführung. Sollte das irische Team gegen Österreich eine ähnlich gute Leistung wie gegen Israel abrufen können, wäre es wohl kein ruhiges Pflichtspiel-Debüt für ÖFB-Torwart Florian Wiegele.

Vor allem die Offensive um Troy Parrott, Adam Idah und Jack Moylan hinterließ einen dynamischen Eindruck, unterstützt von weit aufgerückten Außenverteidigern. Gegenüber 90minuten berichten Beobachter, dass der mutige Auftritt sie überrascht habe: "Gegen den Kosovo haben wir einen passiven Ansatz gesehen, Hallgrimsson sieht sich selbst als defensiv orientierten Trainer. Gegen Österreich würde ich damit rechnen, dass man wieder auf Konter setzt."

Technisch und physisch sollte Irland jedenfalls in der Lage sein, den ÖFB phasenweise unter Druck zu setzen. Wie sehr der Matchplan darauf ausgelegt ist, wird sich zeigen.

Intakte Teamchemie bei den Iren

Der Isländer Heimir Hallgrimsson amtiert seit 2024 als irischer Teamchef. Nach biederen Auftritten stand er vor einem Jahr bereits stark unter Druck. Die emotionale Beinahe-Qualifikation für die WM 2026 - Irland scheiterte im Play-Off knapp gegen Tschechien - hat Mannschaft und Trainer aber nicht zerrissen, sondern zusammengeschweißt. Das schwierige Wochenende in Ungarn war in vielerlei Hinsicht ein erfolgreicher Test für den Zusammenhalt innerhalb des Teams.

Anders als der im Umbruch steckende ÖFB arbeitet Hallgrimsson mit einem Mannschaftskern, der sich aus vielen Spielern im besten Fußballeralter zusammensetzt, die inzwischen gut aufeinander abgestimmt sind. Um die Köpfe zwischen den vielbeobachteten Auftritten frei zu bekommen, hatten die Spieler zu Beginn der Woche einen Tag frei. Auch ein Psychologe wurde ihnen zur Seite gestellt.

Fußball bleibt Nebenschauplatz

"Niemand spricht über Fußball. Das Österreich-Spiel ist vor allem dann Thema, wenn wir über die allgemein angespannte Stimmung reden. Es ist eine volatile Situation, die sich stündlich ändern kann", berichtet ein irischer Journalist über die Lage in Dublin.

Möglich ist, dass ein souveräner Auftritt gegen den ÖFB die Wogen glätten könnte. Zuvor wird sich aber Irlands Verband seinen Kritikern stellen müssen. Wie dieser Prozess aussieht, ist noch unklar. Österreichs Nationalteam wird ihn jedenfalls hautnah miterleben.