Seit 2021 gehört das Pappelstadion der Stadt. Steigt man auf, rechnet der Verein mit einem Budget von 700.000 Euro in der Ostliga: "Auf Dauer ist das aber auch mit den zehn bis 15 Topsponsoren, die wir in der Ostliga anpeilen, nicht zu finanzieren." In der 2. Liga brauche man wohl aktuell das Doppelte.

Er wollte ohnehin auf Kicker aus der Region, mit Verbundenheit zum Verein setzen. "Vor 150 Menschen für Stripfing in Wien spielen, das will doch kein Spieler", rutscht ihm raus, "Wir wollen aber keine alten Spieler kaufen, sondern unsere einsetzen", so der Obmann. Auch keine Legionäre - nicht einmal aus dem nur einen Steinwurf entfernten Ungarn, weil "unsere Spieler bringen ja auch die Zuschauer."

Plötzlich alles anders

Doch nun ist alles anders. Am vergangenen Montag warf Strodl hin. Noch am vergangenen Samstag nach dem Spiel gegen Bad Sauerbrunn hat er versichert, er bleibt. Laut 90minuten-Informationen wurde im Hintergrund an Größerem geplant. Das Wort "Putsch" fiel auf jeden Fall öffentlich. Das Lokalblatt 'BVZ' munkelte, dass Strodl sich mit dem Vorstand überworfen hatte, weil er an einem anderen Trainerteam gearbeitet hat.