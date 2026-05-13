"Das sind alles überragende Zahlen. Wahrscheinlich wärst du in jeder anderen Liga schon frühzeitig Meister, wenn du so performst. Das ist schon etwas Besonderes, was meine Mannschaft leistet. Es ist uns heuer gelungen, eine gute Mischung im Team zustande zu bekommen. Mit routinierten und auch neuen Spielerinnen, die zum Verein gestoßen sind. Mit Spielerinnen, die sich in diesem Jahr entwickeln konnten und teilweise auch zu Nationalteamspielerinnen geworden sind", so Kenesei.

Die Erfolgsfaktoren aus seiner Sicht? "Wir haben ein super Mannschaftsgefüge, was, wie ich finde, ein Erfolgsindikator von Teams ist. Wir haben aber auch die Ruhe, Gelassenheit und Klarheit für diese großen Spiele. Wir waren schon öfters in Entscheidungsspielen gefordert, oder es wurde im Vorhinein ausgerufen, dass St. Pölten zurückschlagen will, vor allem in dem Nachtragsspiel, wo wir sie dann aber bezwungen haben."

Auf die defensive Stärke werden die Veilchen jedenfalls auch in Zukunft zählen können. Nachdem Innenverteidigerin und Nationalspielerin Kathi Schiechtl erst vor kurzem verlängert hatte, entschied sich nun auch Virginia Kirchberger für eine violette Zukunft (Hier nachlesen >>>).

Gute Mischung im Kader

Außerdem ist die Kaderzusammenstellung am Verteilerkreis für die laufende Saison besonders hervorzustreichen.

"Es ist uns heuer gelungen, eine gute Mischung im Team zustande zu bekommen. Mit routinierten und auch neuen Spielerinnen, die zum Verein gestoßen sind. Mit Spielerinnen, die sich in diesem Jahr entwickeln konnten und teilweise auch zu Nationalteamspielerinnen geworden sind", betont Kenesei.

Neben den oben bereits genannten, routinierten Defensivstützen, wie die rot-weiß-roten Nationalspielerinnen Jasmin Pal im Tor sowie Gini Kirchberger und Kathi Schiechtl in der Verteidigung, avancierten auch die sogenannten "jungen Wilden", wie Louise Schöffel, die kürzlich ihr A-Team-Debüt feierte, oder Stürmerin Almedina Sisic, zu Leistungsträgerinnen in violett.

Gejagter statt Jäger

Neu für die Austrianerinnen ist die Rolle des "Gejagten". In den letzten Jahren galt man stets als erster Verfolger von Serienmeister St. Pölten, heuer marschierte man von Anfang an vorne weg.